Bitcoin erklimmt neue Höhen. Wie weit kann die Kryptowährung noch klettern - ist das Ende der Rallye erreicht?Die Performance der ältesten Kryptowährung der Welt im Oktober war so stark, dass Anleger den Monat längst umgetauft haben: Uptober - Synonym für Kursfeuerwerk, Momentum und institutionelle Euphorie. Und das kommt nicht von ungefähr: In zehn der letzten zwölf Oktobermonate seit 2013 legte Bitcoin zu - stärker als in jedem anderen Monat des Jahres. Beinahe folgerichtig sprang am Sonntag der Kurs von Bitcoin auf ein neues All-Time-High. Und auch US-Bitcoin-ETFs haben am Montag mit Nettozuflüssen von über 1,21 Milliarden US-Dollar ihren …Den vollständigen Artikel lesen ...
