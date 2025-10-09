Nach Informationen von Reuters steht die PSI Software SE (WKN: A0Z1JH) kurz vor einer Übernahme. Laut Insidern sind mehrere Finanzinvestoren - darunter Thoma Bravo, HgCapital und Warburg Pincus - am Softwareanbieter interessiert. Eine Entscheidung über den möglichen Verkauf könnte in den kommenden Tagen fallen.
Der Essener Energiekonzern E.ON, der eine Beteiligung an PSI Software hält, beabsichtigt laut den Berichten, seinen Anteil nicht zu veräußern. PSI selbst sucht derzeit nach Finanzierungsmöglichkeiten für die Entwicklung der nächsten Produktgeneration, was den Verkaufsprozess offenbar mit angestoßen hat. Aktie +22 %.
