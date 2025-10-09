Dr. Dennis Riedl: Ethereum-Rally voraus: Riedl sieht 50 Prozent Potenzial

Anzeige / Werbung

Bitcoin-Dominanz könnte sinken und Altcoin-Saison einläuten - Ethereum als Top-Kandidat auf der Watchlist

Während Bitcoin neue Allzeithochs erreicht, hinkt Ethereum hinterher. Dr. Dennis Riedl sieht darin eine Chance - und hat Ethereum auf seiner Watchlist.

50 Prozent unter dem Allzeithoch

"Ethereum notiert etwa 50 Prozent unter seinem Allzeithoch", stellt Riedl fest. Während Bitcoin bereits neue Rekorde feiert, bleibt die zweitgrößte Kryptowährung zurück. "Diese Diskrepanz ist historisch ungewöhnlich und bietet Potenzial."

Bitcoin-Dominanz als Schlüsselindikator

Die Bitcoin-Dominanz - der Anteil von Bitcoin an der gesamten Krypto-Marktkapitalisierung - steht im Fokus. "Wenn die Bitcoin-Dominanz sinkt, fließt Kapital in Altcoins", erklärt Riedl. Historisch folgte auf Bitcoin-Rallyes oft eine Altcoin-Saison.

Warum Ethereum profitieren könnte

Mehrere Faktoren sprechen für Ethereum: Technologische Überlegenheit durch Smart Contracts, wachsendes DeFi-Ökosystem, erfolgreiche Ethereum 2.0 Transition und institutionelles Interesse. "Ethereum ist mehr als nur eine Kryptowährung - es ist eine Plattform."

Riedl ist selbst investiert

Besonders bemerkenswert: Riedl ist selbst in Ethereum investiert. "Ich habe Skin in the Game", betont er. Diese persönliche Beteiligung unterstreicht seine Überzeugung.

Risiken transparent kommuniziert

Trotz Optimismus warnt Riedl vor der Volatilität. "Kryptowährungen können 30, 40 oder 50 Prozent korrigieren", mahnt er. Nur wer diese Schwankungen aushält, sollte investieren. Regulatorische Unsicherheiten bleiben ein Risiko.

Altcoin-Saison als Katalysator

Wenn die Altcoin-Saison beginnt, könnte Ethereum überproportional profitieren. "Als größter Altcoin mit etablierter Infrastruktur ist Ethereum der natürliche Profiteur", so Riedls Einschätzung.

Strategie für Anleger

Riedls Ansatz ist klar: Ethereum auf die Watchlist setzen und auf günstige Einstiegspunkte warten. "Nicht blind kaufen, sondern auf Rücksetzer warten."

Fazit

Ethereum bietet attraktives Aufholpotenzial zum Allzeithoch. Wer an die Altcoin-Saison glaubt und Volatilität aushält, findet hier eine etablierte Kryptowährung mit fundamentaler Stärke und 50 Prozent Kurspotenzial.

