Dr. Dennis Riedl: Ethereum-Rally voraus: Riedl sieht 50 Prozent Potenzial

Anzeige / Werbung
Bitcoin-Dominanz könnte sinken und Altcoin-Saison einläuten - Ethereum als Top-Kandidat auf der Watchlist
Wenn Sie bei Dr: Riedls legendärem Herbst-Trade dabei sein wollen, dann können Sie sich HIER KOSTENLOS ANMELDEN
Während Bitcoin neue Allzeithochs erreicht, hinkt Ethereum hinterher. Dr. Dennis Riedl sieht darin eine Chance - und hat Ethereum auf seiner Watchlist.
50 Prozent unter dem Allzeithoch
"Ethereum notiert etwa 50 Prozent unter seinem Allzeithoch", stellt Riedl fest. Während Bitcoin bereits neue Rekorde feiert, bleibt die zweitgrößte Kryptowährung zurück. "Diese Diskrepanz ist historisch ungewöhnlich und bietet Potenzial."
Bitcoin-Dominanz als Schlüsselindikator
Die Bitcoin-Dominanz - der Anteil von Bitcoin an der gesamten Krypto-Marktkapitalisierung - steht im Fokus. "Wenn die Bitcoin-Dominanz sinkt, fließt Kapital in Altcoins", erklärt Riedl. Historisch folgte auf Bitcoin-Rallyes oft eine Altcoin-Saison.
Warum Ethereum profitieren könnte
Mehrere Faktoren sprechen für Ethereum: Technologische Überlegenheit durch Smart Contracts, wachsendes DeFi-Ökosystem, erfolgreiche Ethereum 2.0 Transition und institutionelles Interesse. "Ethereum ist mehr als nur eine Kryptowährung - es ist eine Plattform."
Riedl ist selbst investiert
Besonders bemerkenswert: Riedl ist selbst in Ethereum investiert. "Ich habe Skin in the Game", betont er. Diese persönliche Beteiligung unterstreicht seine Überzeugung.
Risiken transparent kommuniziert
Trotz Optimismus warnt Riedl vor der Volatilität. "Kryptowährungen können 30, 40 oder 50 Prozent korrigieren", mahnt er. Nur wer diese Schwankungen aushält, sollte investieren. Regulatorische Unsicherheiten bleiben ein Risiko.
Altcoin-Saison als Katalysator
Wenn die Altcoin-Saison beginnt, könnte Ethereum überproportional profitieren. "Als größter Altcoin mit etablierter Infrastruktur ist Ethereum der natürliche Profiteur", so Riedls Einschätzung.
Strategie für Anleger
Riedls Ansatz ist klar: Ethereum auf die Watchlist setzen und auf günstige Einstiegspunkte warten. "Nicht blind kaufen, sondern auf Rücksetzer warten."
Fazit
Ethereum bietet attraktives Aufholpotenzial zum Allzeithoch. Wer an die Altcoin-Saison glaubt und Volatilität aushält, findet hier eine etablierte Kryptowährung mit fundamentaler Stärke und 50 Prozent Kurspotenzial.
Jetzt den vollständigen Artikel lesen
Enthaltene Werte: BTC~USD,ETH~USD,ETH~EUR
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)