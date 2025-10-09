Gerresheimer - erneute Senkung der Prognose für 2025



Aktie im Sinkflug



Der Spezialverpackungshersteller sieht sich nach einer erneuten Senkung der Geschäftsziele für das Jahr 2025 mit einer weiteren Talfahrt konfrontiert. Diese Mitteilung wurde am Mittwochabend nach US-Börsenschluss veröffentlicht und führte am heutigen Handelstag zu einem Rückgang des Aktienkurses um etwa 15 %. Die Gewinnwarnung ist nach Angaben des Unternehmens auf eine schwächere Nachfrage im Bereich der Pflege- und Schönheitsprodukte zurückzuführen. Hierbei handelt es sich bereits um die vierte Gewinnwarnung innerhalb von zwei Jahren. Das Vertrauen der Anleger ist erheblich erschüttert. Vor zwei Wochen sorgte der MDAX®-Konzern bereits für negative Schlagzeilen, da es von der BaFin aufgrund noch nicht abgeschlossener Lageberichte genauer unter die Lupe genommen werden soll. Der Kurs erreichte folglich den tiefsten Stand seit 2012. Demzufolge plant die Gerresheimer AG weiterhin Maßnahmen zur Stabilisierung. Das Düsseldorfer Unternehmen beabsichtigt, durch ein Transformationsprogramm mit einer neuen Konzerngliederung wieder Fahrt aufzunehmen, welches den Schwerpunkt für die nächsten Jahre darstellen soll.









