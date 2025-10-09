Vancouver, British Columbia, 9. Oktober 2025 / IRW-Press / ESE Entertainment Inc. (TSXV: ESE) (OTCQX: ENTEF) ("ESE" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass seine Tochtergesellschaft Bombee Global Entertainment Ltd. ("Bombee"), ein führender Anbieter von Live-Event-Produktionen und Übertragungsdienstleistungen, als exklusiver Produktionspartner von New Era Productions ("New Era"), einem der am schnellsten wachsenden Unternehmen Nordamerikas im Bereich Boxsport und Live-Unterhaltung, unter Vertrag genommen wurde.

Diese strategische Partnerschaft ist für beide Unternehmen ein wichtiger Meilenstein, da sie das Know-how von Bombee in den Bereichen hochwertige Live-Übertragungen, Event-Inszenierung und Fanbindung mit der Vision von New Era verbindet, Boxkämpfe und Unterhaltung von Weltklasse zu bieten.

"Die Partnerschaft mit New Era als exklusivem Produktionspartner ist für Bombee ein spannender Schritt nach vorne", sagte Patrick Sciortino, Senior Partner von Bombee. "Wir haben uns zum Ziel gesetzt, den Standard von Live-Sport- und Unterhaltungsproduktionen zu erhöhen, damit jeder Fan - egal ob in der Arena oder zu Hause vor dem Fernseher - die Energie, Dramatik und die Begeisterung jeder Veranstaltung spüren kann."

New Era, bekannt für erstklassige Boxveranstaltungen mit Spitzensportlern und Meisterschaftskämpfen, baut seine Präsenz in ganz Nordamerika weiter aus. Mit Bombee als exklusivem Produktionspartner können Fans ein verbessertes Fernseherlebnis, bessere digitale Inhalte und innovative Broadcast-Innovationen erwarten.

"Diese Partnerschaft ist ein weiterer Schritt in unseren aggressiven Expansionsplänen im Bereich Boxen und anderen Sportveranstaltungen", erklärte Sciortino weiter.

Die Zusammenarbeit begann offiziell mit der erfolgreichen Produktion des World Boxing Council Interim World Championship-Wettkampfs zwischen dem Boxweltmeister Jean Pascal und dem Kandidaten Michal Cieslak am 28. Juni 2025. Bombee und New Era planen mit Spannung erwartete Titelkämpfe und Live-Shows für 2025 und 2026.

Über Bombee

Bombee wurde von Branchenveteranen gegründet, die maßgeblich an der Leitung und dem Wachstum von Festivals wie DreamHack, einer der einflussreichsten Veranstaltungen in der Gaming-Welt, beteiligt waren. Dank der reichen Geschichte von Bombee konnten wir eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der E-Sport-Landschaft spielen. Mit seiner langjährigen Erfahrung in den Bereichen Live-Produktion, Spezialeffekte, Rundfunk und Eventmanagement schafft Bombee unvergessliche Erlebnisse, von denen Spieler, Spieleverleger und Fans gleichermaßen profitieren. Aufbauend auf unserer Leidenschaft für Spitzenleistungen, unserem Innovationsgeist und unserem unerschütterlichen Engagement werden wir auch weiterhin die Grenzen erweitern, um das E-Sport-Entertainment noch attraktiver zu machen. | https://bombee.gg

Über ESE Entertainment Inc.

ESE ist ein globales Technologieunternehmen mit Schwerpunkt auf Gaming. Das Unternehmen bietet führenden Videospielentwicklern, -verlegern und -marken eine Reihe von Dienstleistungen an, indem es international Technologie, Infrastruktur und Fanbindungsservices bereitstellt. ESE betreibt außerdem eigene E-Commerce-Kanäle, E-Sport-Teams und Gaming-Ligen. | www.esegaming.com

ESE Entertainment Inc.

Konrad Wasiela

Chief Executive Officer und Direktor

(437) 826-401

VORSORGLICHER HINWEIS IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen zukunftsgerichtete Informationen darstellen können. Alle Aussagen, mit Ausnahme derjenigen, die sich auf historische Fakten beziehen, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse, Ergebnisse, Entwicklungen, Leistungen oder Erfolge beziehen, die ESE für die Zukunft erwartet oder vorhersieht (ganz oder teilweise), sind als zukunftsgerichtete Informationen zu betrachten, und in dieser Pressemitteilung gelten Aussagen zu folgenden Punkten als "zukunftsgerichtet": (i) die erwarteten Vorteile der Partnerschaft zwischen Bombee und New Era; (ii) die Pläne von New Era, in ganz Nordamerika zu expandieren; (iii) die Pläne von Bombee, in den Boxsport zu expandieren; und (iv) die Pläne von Bombee und New Era für mit Spannung erwartete Titelkämpfe und Live-Shows für 2025 und 2026. Zukunftsgerichtete Informationen lassen sich häufig, aber nicht immer, anhand von Begriffen wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "budgetiert", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "antizipiert" oder "glaubt" oder Variationen (einschließlich negativer Variationen) solcher Wörter und Phrasen bzw. anhand Aussagen in der Zukunftsform oder solcher erkennen, die darauf hinweisen, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse erfolgen, eintreten, erreicht werden oder erzielt werden "können", "könnten", "würden", "dürften" oder "werden" (oder andere Variationen der vorstehenden). Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf derzeit verfügbaren Wettbewerbs-, Finanz- und Wirtschaftsdaten sowie Betriebsplänen, Strategien oder Überzeugungen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, beinhalten jedoch bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von ESE wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit genannten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Solche Faktoren können auf Informationen basieren, die ESE derzeit zur Verfügung stehen, einschließlich Informationen von externen Branchenanalysten und anderen externen Quellen, und basieren auf den aktuellen Erwartungen oder Überzeugungen des Managements hinsichtlich des zukünftigen Wachstums, der Betriebsergebnisse, des zukünftigen Kapitals (einschließlich Höhe, Art und Herkunft der Finanzierung) und der Ausgaben. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sind ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt. Der Handel mit Wertpapieren von ESE sollte als hochspekulativ angesehen werden.

Die TSX Venture Exchange und ihr Regulierungsorgan (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81344Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81344&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA26906P1045Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20015628-ese-entertainments-tochter-bombee-unterzeichnet-exklusiven-vertrag-produktionspartner-new-era-productions