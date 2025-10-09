Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 09.10.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Kursrakete 2025: CiTech präsentiert sich u.a. mit DroneShield neben Palantir & Rheinmetall - welche News sind zu erwarten?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
09.10.2025 18:45 Uhr
255 Leser
Artikel bewerten:
(1)

MÄRKTE EUROPA/DAX beendet Seitwärtsphase mit Allzeithoch

DJ MÄRKTE EUROPA/DAX beendet Seitwärtsphase mit Allzeithoch

DOW JONES--Keine einheitliche Tendenz gab es am Donnerstag an den europäischen Aktienmärkten. Die seit Juli andauernde Konsolidierung am deutschen Aktienmarkt endete mit dem Ausbruch nach oben. Der DAX verbesserte sich um 0,1 Prozent auf 24.611 Punkte und markierte im Verlauf bei 24.771 Punkten ein neues Allzeithoch. Der Euro-Stoxx-50 hatte seine Seitwärtsphase schon in der vergangenen Woche mit Allzeithochs verlassen und ein wenig an Momentum verloren. Der Index schloss 0,4 Prozent tiefer bei 5.626 Punkten.

Die geopolitischen Risiken auf Grund der Entwicklung im Nahen Osten niedriger wurden eingestuft. Israel und die Hamas haben der ersten Phase des Friedensplans von Präsident Trump für den Gazastreifen zugestimmt, ein Schritt, der die Risikoprämie der Region verringern könnte.

Aus Berlin kamen positive Impulse. Infrastrukturaktien waren nach der Sitzung des Koalitionsausschusses gesucht. Für die Verkehrsinfrastruktur will die Bundesregierung 3 Milliarden Euro zusätzlich ausgeben. Heidelberg Materials zogen um 2,9 Prozent an, Bilfinger gewannen 4,1 Prozent und Hochtief kletterten um 4,2 Prozent.

Gerresheimer enttäuscht Aktionäre erneut

Gerresheimer brachen nach einer weiteren Gewinnwarnung um 18,2 Prozent ein. Von den Analysten von Bernstein hieß es dazu, das Verpackungsunternehmen habe "in einem desaströsen Jahr" drei Gewinnwarnungen in Folge abgeliefert. Unter anderem solle für das dritte Quartal der Umsatz 4,3 Prozent unter Marktkonsens liegen, das adjustierte EBITDA 11,2 Prozent und der Gewinn je Aktie sogar 22 Prozent darunter. Der erneut gesenkte Ausblick für das Gesamtjahr sieht nun ein Umsatzminus von 2 bis 4 Prozent vor, nachdem zuvor ein Wachstum von null bis 2 Prozent erwartet worden war.

Die Analysten der UBS sehen bei Hellofresh (+10,2%) nun ein überzeugendes Risiko-Ertrags-Verhältnis. Sie gehen zum einen davon aus, dass bei Hellofresh die Umsatzrückgänge ab dem dritten Quartal 2025 nachließen und ab dem zweiten Quartal 2026 mit Plus 0,5 Prozent bei konstanten Wechselkursen wieder ein Wachstum eintrete. Die Analysten glauben, dass das Ziel von Nettokosteneinsparungen von 200 Millionen Euro mit Spielraum für mögliche operative Herausforderungen erreicht werden könne.

Michelin verloren 3,8 Prozent. Das Unternehmen hatte im sogenannten Pre-Close-Call mit Analysten gesagt, dass das dritte Quartal die Erwartungen und auch das Vorquartalsniveau trotz etwas anziehender Nachfrage verfehlt habe. Kepler Chevreux hat in der Folge das Kursziel gesenkt. Continental gaben im Sog 0,5 Prozent ab.

Die Aktien von Ferrari brachen um 15,4 Prozent ein, nachdem die neuen langfristigen Profitabilitätsziele die Erwartungen verfehlt haben. Der italienische Luxussportwagenhersteller hatte bei einer Investorenveranstaltung in Italien seine Finanzprognose für das Gesamtjahr leicht angehoben und gleichzeitig neue Finanzziele für das Ende des Jahrzehnts festgelegt. Diese bewegen sich aber zum Teil deutlich unter den zuvor implizierten Zielen.

Der Prothesenhersteller Ottobock feierte ein erfolgreiches Börsendebüt. Der erste Kurs der Aktie lag an der Frankfurter Börse bei 72,00 Euro und damit 9,1 Prozent über dem Ausgabepreis. Mit der Notierung geht der bis dato größte Börsengang in diesem Jahr an der Frankfurter Börse über die Bühne. Die Gesellschaft hatte ihre Aktien in einer Preisspanne von 62 bis 66 Euro zur Zeichnung angeboten. Den ersten Handelstag beendete die Aktie bei 69 Euro. ein Plus von 4,5 Prozent zum Ausgabepreis. 

=== 
Index          Schluss Entwicklung in % Seit Jahresbeginn* 
Euro-Stoxx-50      5.625,56       -0,4%       +15,4% 
Stoxx-50        4.767,34       -0,5%       +11,2% 
Stoxx-600         571,31       -0,4%       +13,0% 
XETRA-DAX       24.611,25       +0,1%       +23,5% 
FTSE-100 London     9.548,87       k.A.       +14,8% 
CAC-40 Paris      8.041,36       -0,2%        +9,2% 
AEX Amsterdam       958,40       -0,2%        +9,3% 
ATHEX-20 Athen     5.312,15       +0,7%       +47,7% 
BEL-20 Bruessel     4.959,53       +0,4%       +15,8% 
BUX Budapest     101.386,48       -0,4%       +28,3% 
OMXH-25 Helsinki    5.073,04       +0,4%       +16,6% 
ISE NAT. 30 Istanbul  10.726,98       k.A.        +9,4% 
OMXC-20 Kopenhagen   1.623,75       -0,9%       -22,0% 
PSI 20 Lissabon     8.229,95       +1,0%       +27,8% 
IBEX-35 Madrid     15.584,80       -0,6%       +33,9% 
FTSE-MIB Mailand    42.791,60       -1,6%       +27,2% 
OBX Oslo        1.578,91       +0,0%       +18,7% 
PX Prag        2.361,68       +0,1%       +34,0% 
OMXS-30 Stockholm    2.730,06       -0,1%       +10,1% 
WIG-20 Warschau     2.874,30       -0,1%       +31,3% 
ATX Wien        4.731,83       +0,6%       +28,4% 
SMI Zuerich      12.609,15       -0,3%        +9,0% 
*bezogen auf Vortagesschluss 
 
DEVISEN          zuletzt    +/- %    0:00  Fr, 17:13  % YTD 
EUR/USD           1,1561    -0,6%   1,1630   1,1738 +12,3% 
EUR/JPY           176,91    -0,4%   177,56   173,09  +9,0% 
EUR/CHF           0,9315    -0,1%   0,9323   0,9336  -0,7% 
EUR/GBP           0,8685    +0,1%   0,8677   0,8715  +4,8% 
USD/JPY           153,02    +0,2%   152,66   147,46  -2,9% 
GBP/USD           1,3311    -0,7%   1,3404   1,3469  +7,1% 
USD/CNY           7,1124    -0,1%   7,1204   7,1182  -1,2% 
USD/CNH           7,1353    -0,2%   7,1492   7,1354  -2,5% 
AUS/USD           0,6557    -0,4%   0,6585   0,6601  +6,4% 
Bitcoin/USD       121.397,70    -1,6% 123.317,00 120.826,45 +30,2% 
 
ROHÖL           zuletzt VT-Settlem.    +/- %   +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex          61,63    62,02    -0,6%    -0,39 -13,4% 
Brent/ICE          65,81    66,25    -0,7%    -0,44 -11,6% 
 
METALLE          zuletzt    Vortag    +/- %   +/- USD  % YTD 
Gold           4.019,46   4.041,43    -0,5%   -21,97 +54,0% 
Silber            50,23    48,88    +2,7%    1,34 +69,3% 
Platin          1.432,40   1.433,13    -0,1%    -0,73 +63,6% 
Kupfer            5,16     5,09    +1,3%    0,06 +25,5% 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

October 09, 2025 12:13 ET (16:13 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
Lange galten Solaraktien als Liebling der Börse, dann kam der herbe Absturz: Zinsschock, Überkapazitäten aus China und ein Preisverfall, der selbst Marktführer wie SMA Solar, Enphase Energy oder SolarEdge massiv unter Druck setzte. Viele Anleger haben der Branche längst den Rücken gekehrt.

Doch genau das könnte jetzt die Chance sein!
Die Kombination aus KI-Explosion und Energiewende bringt die Branche zurück ins Rampenlicht:
  • Rechenzentren verschlingen Megawatt – Solarstrom bietet den günstigsten Preis je Kilowattstunde
  • Moderne Module liefern Wirkungsgrade wie Atomkraftwerke
  • hina bremst Preisdumping & pusht massiv den Ausbau
Gleichzeitig locken viele Solar-Aktien mit historischen Tiefstständen und massiven Short-Quoten, ein perfekter Nährboden für Kursrebound und Squeeze-Rally.

In unserem exklusiven Gratis-Report zeigen wir dir, welche 4 Solar-Aktien besonders vom Comeback profitieren dürften und warum jetzt der perfekte Zeitpunkt für einen Einstieg sein könnte.

Laden Sie jetzt den Spezialreport kostenlos herunter, bevor die Erholung am Markt beginnt!

Dieses Angebot gilt nur für kurze Zeit – also nicht zögern, jetzt sichern!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.