Kombinierte Plattform beschleunigt globale CNP- und AR-Automatisierung

Payroc, eine führende Zahlungsplattform und Händlerakquisiteur, gab heute bekannt, dass sie die Übernahme von BlueSnap, der globalen Zahlungsorchestrierungs- und AR-Automatisierungsplattform mit Sitz in Boston, abgeschlossen hat. Die Transaktion, die erstmals nach einer endgültigen Vereinbarung am 31. Juli 2025 bekannt gegeben wurde, ist nun abgeschlossen, und die BlueSnap-Technologie und das BlueSnap-Team werden ab sofort als Teil von Payroc tätig sein.

Die strategische Allianz vereint die Direktverbindungs- und Acquiring-Fähigkeiten von Payroc mit der API-first-Orchestrierung von BlueSnap und bietet eine Single-Integration-Lösung für die grenzüberschreitende Akzeptanz von Kartenzahlungen ohne physische Anwesenheit (Card-Not-Present, CNP), integrierte Rechnungsstellung und Automatisierung der Debitorenbuchhaltung. Kunden und unabhängige Softwareanbieter erhalten Zugang zu lokalen Akquisitionsmöglichkeiten in wichtigen Märkten, einheitlichen Abrechnungs- und Abstimmungsabläufen sowie entwicklerorientierten Tools, die erforderlich sind, um die Markteinführungszeit für den globalen Handel zu verkürzen.

"Dieser Abschluss stellt einen bedeutenden Meilenstein für Payroc dar", erklärte Jim Oberman, Chief Executive Officer von Payroc. "Durch die Integration der Orchestrierungsebene von BlueSnap in unser Acquiring-Netzwerk können wir eine globale CNP-Abdeckung auf Unternehmensniveau und automatisierte Forderungen in großem Umfang bereitstellen und gleichzeitig weiterhin den hochwertigen Service bieten, den unsere Partner erwarten."

"Dies ist eine bahnbrechende Neuerung für unsere Kunden", fügte Gavin Cicchinelli, President von BlueSnap, hinzu. "Sie werden von einer skalierten Distribution und verbesserten Ressourcen profitieren, um globale Innovationen zu beschleunigen, unterstützt durch die umfassenden Akquisitionsbeziehungen und den serviceorientierten Ansatz von Payroc."

Gemeinsam definieren Payroc und BlueSnap die Möglichkeiten im Bereich der globalen Zahlungen neu, indem sie Komplexität vereinfachen, Wachstum beschleunigen und die Zukunft der eingebetteten Zahlungen vorantreiben.

Über Payroc

Payroc WorldAccess, LLC wurde im Jahr 2003 gegründet und ist ein globales Zahlungsökosystem, das Unternehmen dabei unterstützt, Zahlungen zu akzeptieren und den Handel zu optimieren. Payroc zählt zu den führenden Merchant Acquirern in Nordamerika, verarbeitet jährlich ein Volumen von über 125 Milliarden US-Dollar und ist in 50 Regionen mit direkten Verbindungen zu den wichtigsten Kartennetzwerken tätig. Die proprietäre Full-Stack-Technologie unterstützt vertikal zugeschnittene Lösungen für Kartenzahlungen mit und ohne Karte sowie Omnichannel-Lösungen für Softwareanbieter, Finanzinstitute und Händler jeder Größe. Mit einem Fokus auf Innovation, Skalierbarkeit und preisgekröntem Support ermöglicht Payroc nahtlose Zahlungen und fördert das Wachstum für Partner weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter payroc.com

Contacts:

Medienkontakt:

Alex McCandless

SVP, Marketing, Payroc

alex.mccandless@payroc.com