Fuer folgende Geschaefte in der ISIN DE000VH234Q8, Wertpapier-Name: TurboP O.End Silber 54,15, wird ein Mistrade-Antrag geprueft:
Fuer folgende Geschaefte in der ISIN DE000VH4YZ60, Wertpapier-Name: TurboP O.End Silber 54,46, wird ein Mistrade-Antrag geprueft:
ISIN Datum Zeit Volumen Preis Fair Value lt. Antragsteller:
DE000VH4YZ60 09.10.2025 18:04:40 50,000 3.28 3.82
DE000VH4YZ60 09.10.2025 18:05:09 50,000 3.25 3.79
DE000VH234Q8 09.10.2025 18:05:49 75,000 2.99 3.53
