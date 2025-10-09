Chariot Corporation: Einstieg in das boomende Lithiumgeschäft Westafrikas

Anzeige / Werbung

Chariot Corporation Limited (ASX: CC9) hat im Juni-Quartal 2025 einen entscheidenden Schritt in Richtung globaler Expansion unternommen. Mit dem Erwerb eines 66,7%-Anteils an einem der größten Hartgestein-Lithiumportfolios Nigerias positioniert sich das Unternehmen strategisch im aufstrebenden Afrika-China-Lithiumkorridor. Für die Transaktion zahlte Chariot 1,5 Mio. US-Dollar in bar und übergab 42 Millionen eigene Aktien. Die Akquisition, finanziert durch eine Kapitalerhöhung in Höhe von 1,6 Mio. AUD, ist der Grundstein für die Etablierung einer langfristigen Wachstumsstrategie im globalen Lithiumsektor.

Afrika-China-Korridor rückt ins Zentrum

Die Übernahme bringt Chariot Zugang zu insgesamt vier Projekten - Fonlo, Gbugbu, Iganna und Saki - verteilt auf acht Explorationslizenzen und zwei Kleinbergbaukonzessionen mit einer Fläche von rund 254 km². Das neue Joint Venture C&C Minerals Limited wird die Projekte künftig verwalten. Die Region profitierte bereits zwischen 2021 und 2024 von mehreren tausend Tonnen Spodumen-Konzentrat für chinesische Abnehmer. Erste Feldarbeiten sind im Gange, mit Bohrbeginn gegen Ende 2025.

Die Investition eröffnet Chariot den Zugang zum Afrika-China-Lithiumkorridor - einem stark wachsenden Versorgungsnetzwerk, das durch die hohe chinesische Nachfrage gestützt wird. Chinesische Investitionen flossen bereits in mehrere große Lithiumverarbeitungsanlagen in Nigeria. Chariot sieht darin eine "signifikante Chance", geopolitische Abhängigkeiten der EV-Industrie zu umgehen und zugleich ein diversifiziertes globales Lithiumportfolio aufzubauen.

Geologische Parallelen zu Brasiliens Lithium Valley

Die Lithiumvorkommen in Nigeria gehören zu einem geologisch hochinteressanten System. Sie stammen aus der gleichen geologischen Formation wie die berühmte Borborema-Provinz in Nordost-Brasilien, die Teil des als "Lithium Valley" bekannten Gebiets ist. Beide Regionen waren vor der Öffnung des Südatlantiks vor etwa 110 Millionen Jahren miteinander verbunden. Der geologische Fußabdruck - einstige Zinn-, Tantal- und Edelsteinförderung - deutet auf fraktionierte, lithiumreiche Pegmatite hin.

Alle vier Projekte zeigen eine klare Historie handwerklicher Lithiumförderung mit sichtbaren Pegmatit-Ausläufern und bestätigter Spodumen- und Lithiumglimmermineralisierung. Das Gelände ist gut erschlossen, die Projekte liegen 170 bis 400 Kilometer vom Hafen von Lagos entfernt, mit Anschluss an Straßen, Stromnetz und Gaspipelines - ideale Voraussetzungen für eine ganzjährige Exploration.

Nigeria schafft förderfreundliche Rahmenbedingungen

Als größte Volkswirtschaft Westafrikas treibt Nigeria aktiv die Diversifizierung weg vom Ölsektor voran. Die Regierung reformiert den Bergbausektor, bietet steuerliche Anreize und investiert in die Schaffung verlässlicher rechtlicher Rahmenbedingungen. Das Ziel: ausländisches Kapital für die Entwicklung heimischer Ressourcen zu gewinnen. Die Lizenzvergabe erfolgt mit sicherem Eigentumstitel - ein Pluspunkt für Investoren.

Finanzielle Basis durch neue Kreditlinie gestärkt

Parallel zum Nigeria-Deal schloss Chariot am 10. Juli eine neue Kreditvereinbarung über 880.000 AUD mit GAM Company Pty Ltd. ab. Die Mittel dienten der vollständigen Rückzahlung eines früheren Wandeldarlehens an Obsidian. Die Vereinbarung umfasst 6 Millionen Optionen für GAM, vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre. Diese Optionen können innerhalb von drei Jahren zu 0,10 AUD pro Aktie ausgeübt werden. Sollte die Zustimmung nicht erfolgen, wird ein Barersatz fällig.

Kapitalerhöhung zeigt Marktvertrauen

Am 15. Juli folgte eine Platzierung über 32 Millionen Aktien zu 0,05 AUD pro Stück. Die Transaktion brachte 1,6 Mio. AUD ein und war laut Unternehmen "stark unterstützt" durch bestehende und neue institutionelle Investoren - darunter GBA Capital als Lead Manager. Zusätzlich erhielten Teilnehmer für je zwei gezeichnete Aktien eine Gratisoption. Die Mittel fließen in den Erwerb der Nigeria-Projekte, Explorationsmaßnahmen und laufende Verwaltungskosten.

Quartalszahlen unterstreichen diszipliniertes Kostenmanagement

Zum 30. Juni 2025 verfügte Chariot über rund 200.000 AUD an liquiden Mitteln. Die Explorationsausgaben beliefen sich im Quartal auf etwa 370.000 AUD. Die Ausgaben für verbundene Parteien lagen bei 38.000 AUD. Die Ist-Kosten seit dem Börsengang im Oktober 2023 zeigen einige Abweichungen vom ursprünglichen Plan, insbesondere bei Marketing und IPO-bezogenen Ausgaben - ein Hinweis auf die dynamischen Anforderungen des Marktes.

Chariot positioniert sich global - Nigeria als neues Kernstück

Die Integration der Nigeria-Projekte markiert eine neue Phase für Chariot. Gemeinsam mit den US-Projekten will das Unternehmen ein global diversifiziertes Lithium-Portfolio aufbauen. Die Nähe zu Infrastruktur, ein günstiges regulatorisches Umfeld und bestehende Exportkanäle in Nigeria bieten beste Voraussetzungen für zügige Projektentwicklung. Anleger könnten damit frühzeitig von einem aufstrebenden Rohstoffhub in Westafrika profitieren.

Chariot Corporation

ISIN: AU0000294498

WKN: A3EWMX

https://www.Chariot Corporation.com/

