© Foto: MidjourneyDie Bank of England warnte am Mittwoch vor einem zunehmenden Risiko einer "plötzlichen und scharfen Marktkorrektur".Damit reiht sich die britische Zentralbank in die wachsende Zahl von Finanzinstituten und Investoren ein, die sich die Frage stellen, ob sich an den Märkten eine KI-Blase bildet, während das vierte Quartal anläuft. Laut dem Protokoll ihrer jüngsten Sitzung trügen zunehmende geopolitische Spannungen, fragmentierte Handels- und Finanzmärkte sowie Belastungen an den Staatsanleihemärkten zu diesem Risiko bei. "Eine Realisierung solcher globalen Risiken könnte erhebliche Auswirkungen auf das Vereinigte Königreich haben - als offene Volkswirtschaft und globales Finanzzentrum", heißt …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE