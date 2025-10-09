DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) hat seinen Leitzins im September wegen der anhaltenden hohen Unsicherheit des Inflationsausblicks unverändert gelassen. Wie aus dem Protokoll der Beratungen vom 11./12. September hervorgeht, wurde das Risiko eines mittelfristigen Unterschreitens des Zielwerts von 2 Prozent aber als etwas höher eingestuft als das Risiko eines Überschreitens. Der EZB-Rat als Ganzes gibt seit längerem keine Einschätzung mehr zur Balance der Inflationsrisiken ab. Nach ihrer überarbeiteten geldpolitischen Strategie muss die EZB nicht nur das Basisszenario des Inflationsausblicks beachten, sondern auch die es umgebenden Risiken. "Mehrere Mitglieder sahen die Inflationsrisiken mittelfristig eher nach unten gerichtet", heißt es in dem Dokument. Überwiegend nach unten gerichteten Inflationsrisiken sahen dagegen nur "ein paar" Mitglieder.

Brasilien Verbraucherpreise Sep +0,48% (Aug: -0,11%)

Brasilien Verbraucherpreise 12-Monats-Rate Sep +5,17% (Aug: +5,13%)

Mexiko Verbraucherpreise Sep +0,23% (PROG: +0,26%) gg Vm

Mexiko Kernrate Verbraucherpreise Sep +0,33% (PROG: +0,33%) gg Vm

