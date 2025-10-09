Neue Funktionen unterstützen Investoren bei der Einschätzung, Planung und Verwaltung ihrer Steuerpflichten

Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), ein automatisierter globaler elektronischer Broker, hat sein professionelles Steuerplanungstoolkit mit der Einführung des Tax Planner erweitert, der über PortfolioAnalyst verfügbar ist. Die neuen Funktionen ergänzen die bestehenden Funktionen zum Abgleich von Steuerlosen und zur Steuerverlustnutzung und bieten Anlegern mehr Kontrolle über die steuerlichen Auswirkungen ihrer Anlageaktivitäten.

Mit dem Tax Planner erstellen Benutzer persönliche Steuerprofile anhand von Angaben wie Einkünften aus anderen Quellen, Abzügen, Einbehaltungen und Steuersätzen. Tax Planner nutzt das Steuerprofil sowie die Aktivitäten aus den Interactive Brokers-Konten, um die Steuerbelastung zu schätzen und bei der Steuerplanung während des gesamten Jahres zu unterstützen. Tax Planner ist über PortfolioAnalyst verfügbar, die umfassende und kostenlose Portfoliomanagement-Lösung von Interactive Brokers. PortfolioAnalyst konsolidiert Konten verschiedener Finanzinstitute, verfolgt die Kontoentwicklung und -aktivitäten und bietet eine breite Palette an Tools zur Analyse des gesamten Portfolios und zur Planung für die Zukunft. Neben dem Tax Planner umfasst PortfolioAnalyst auch Allocation Goals zur Überwachung der Portfolioallokation, den Retirement Planner zur Erstellung eines personalisierten Altersvorsorgeplans und das Budgeting Tool zur Erstellung von Monats- und Jahresbudgets. Mit PortfolioAnalyst können Anleger auf einfache Weise einen integrierten Anlage- und Finanzmanagementplan entwickeln.

"Unsere Mission ist es, unseren Kunden Tools zur Verfügung zu stellen, mit denen sie ihre Anlageperformance, einschließlich der steuerlichen Auswirkungen, effizienter verwalten können, während gleichzeitig die niedrigen Kosten und der globale Marktzugang, die Interactive Brokers auszeichnen, erhalten bleiben", erklärte Milan Galik, Chief Executive Officer bei Interactive Brokers. "Der neue Tax Planner ermöglicht Anlegern eine umfassendere Übersicht über die steuerlichen Auswirkungen ihrer Transaktionen."

Neben dem Tax Planner bietet Interactive Brokers weiterhin eine Reihe von Tools zur Steueroptimierung an, darunter Tools, die Kunden dabei unterstützen, Verluste über Portfolios hinweg zu identifizieren und Abschlussgeschäfte mit bestimmten Lots nach oder vor dem Handel abzugleichen. Diese Funktionen unterstützen das Steuerverlust-Harvesting, indem sie Anlegern bei der Verwaltung von Kapitalgewinnen und -verlusten behilflich sind.

Wichtige Funktionen der professionellen Steuerplanungstools von IBKR

Planen Sie vorausschauend mit dem Tax Planner

Kombinieren Sie Kapitalerträge mit anderen steuerpflichtigen Einkommensquellen

Wählen Sie aus, welche Investmentkonten einbezogen werden sollen

Passen Sie die Steuersätze an Ihre persönlichen Umstände an

Schätzen Sie die Gesamtsteuern zum Jahresende für alle Einkommensquellen

Identifizieren Sie Steuerverlustmöglichkeiten in verschiedenen Portfolios

Identifizieren Sie Möglichkeiten zur Steuerverlustnutzung im gesamten Portfolio

Betrachten Sie die voraussichtlichen zulässigen und unzulässigen Verluste gemäß den Wash-Sale-Regeln

Erkennen und erwerben Sie Ersatzwertpapiere mit Erlösen aus geschlossenen Positionen

Steueroptimiertes Handeln

Sehen Sie sich vor der Auftragserteilung mögliche kurz- oder langfristige Gewinne oder Verluste an und wählen Sie mit dem neuen Close Specific Lots-Tool bestimmte Lots zum Schließen aus

Überprüfen und passen Sie die Steuerlot-Zuordnung nach dem Handel an und optimieren Sie realisierte kurz- und langfristige Gewinne und Verluste mit dem Tax Optimizer

Wählen Sie aus mehreren Methoden zur Steuerlot-Zuordnung und legen Sie eine Standardmethode fest, um Zeit zu sparen und Transaktionen automatisch zuzuordnen

Um mehr darüber zu erfahren, wie die Steuer-Tools von IBKR strategisches Investieren unterstützen, besuchen Sie bitte:

USA und Länder, die von IB LLC bedient werden: Tax Reporting

Kanada: Tax Reporting

Vereinigtes Königreich: Tax Reporting

Europa: Tax Reporting

Australien: Tax Reporting

Hongkong: Tax Reporting

Singapur: Tax Reporting

Um die gesamten Funktionen von PortfolioAnalyst zu erkunden, besuchen Sie bitte: PortfolioAnalyst

Die Steuer-Tools sind möglicherweise für Steuerpflichtige bestimmter Länder nicht geeignet. Kunden sollten in Erwägung ziehen, einen Steuerberater zu konsultieren, um ihre spezifische Situation zu klären.

Über Interactive Brokers Group, Inc.:

Interactive Brokers Group, Inc. (NASDAQ: IBKR ist ein Mitglied des S&P 500. Die verbundenen Unternehmen bieten Kunden weltweit rund um die Uhr automatisierte Handelsausführung und Verwahrung von Wertpapieren, Rohstoffen, Devisen und Terminkontrakten auf über 160 Märkten in zahlreichen Ländern und Währungen über eine einzige einheitliche Plattform an. Wir bedienen Einzelanleger, Hedge-Fonds, Eigenhandelsgruppen, Finanzberater und Introducing Broker. Dank unserer vier Jahrzehnte währenden Konzentration auf Technologie und Automatisierung können wir unseren Kunden eine einzigartig ausgeklügelte Plattform zur Verwaltung ihrer Anlageportfolios bieten. Wir sind bestrebt, unseren Kunden vorteilhafte Ausführungspreise, Handels-, Risiko- und Portfoliomanagement-Tools, Research-Einrichtungen und Anlageprodukte zu niedrigen oder gar keinen Kosten zur Verfügung zu stellen und sie so in die Lage zu versetzen, hervorragende Renditen zu erzielen. Interactive Brokers hat sich kontinuierlich Anerkennung als Top-Broker erworben und zahlreiche Auszeichnungen und Ehrungen von angesehenen Branchenquellen wie Barron's, Investopedia, Stockbrokers.com und vielen anderen erhalten.

