Bitdefender, ein in Europa ansässiger Marktführer auf dem Gebiet Cybersicherheit, hat eine strategische Partnerschaft mit secunet angekündigt, einem Unternehmen, das sich auf digitale Souveränität und den Schutz von besonders kritischen Umgebungen wie Behörden spezialisiert hat. In Deutschland bietet Bitdefender jetzt in der souveränen Cloud von SysEleven (einem secunet-Unternehmen) GravityZone an, seine ganzheitliche Plattform für Cybersicherheit, Risikomanagement und Compliance. Kunden- und Konfigurationsdaten, sicherheitsrelevante Ereignisse und Telemetriedaten werden ausschließlich in der EU verarbeitet.

Im Rahmen der Partnerschaft zwischen Bitdefender und secunet werden Unternehmen jeder Größe unterstützt, die die strengen Kriterien in Bezug auf Datenhoheit erfüllen müssen. Dies betrifft vor allem Branchen wie zum Beispiel Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Bildung, kritische Infrastruktur, Energie und Fertigung.

Außerdem wird durch die Partnerschaft das Channel-Ökosystem von Bitdefender für Angebote im Bereich Cybersicherheit optimiert. Es ermöglicht Partnern und Managed Service Providern (MSPs), die in Deutschland gehostete GravityZone-Plattform in der SysEleven OpenStack Cloud für Kunden mit hohen Anforderungen an Datenhoheit und Compliance zu nutzen und diese Umgebungen für sie zu verwalten.

Digitale Souveränität unter Druck

In kürzlich geführten Gesprächen wurde klar, dass Unternehmen mit Sitz in den USA unter bestimmten Umständen verpflichtet sein können, auf Verlangen der Regierung Datenzugang zu gewähren. Bei europäischen Unternehmen, die auf im Ausland gehostete Cloud- und Softwaredienste zurückgreifen müssen, hat dies zu großer Verunsicherung geführt. Viele europäische Unternehmen starten daher jetzt mit hoher Priorität Initiativen zur digitalen Souveränität, vor allem beim Umgang mit hochsensiblen Informationen wie Sicherheitsdaten.

Durch die Partnerschaft mit secunet kann das in der EU ansässige Unternehmen Bitdefender digitale Souveränität ganz ohne Hintertüren gewährleisten. Die Integration bietet Unternehmen fortschrittliche Cybersicherheitsfunktionen, um ihre Geschäftsabläufe zu schützen und strenge europäische und deutsche Vorschriften wie NIS2, DORA, DSGVO und ISO einzuhalten.

Im Zentrum der Initiative steht Bitdefender GravityZone, eine umfassende, einheitliche Plattform für Sicherheit, Risikoanalyse und Compliance, die auf der SysEleven OpenStack Cloud gehostet wird. Die Plattform bietet erweiterten Endpunktschutz ("Endpoint Protection", EPP), Endpunkt-Erkennung und -Reaktion ("Endpoint Detection and Response", EDR), erweiterte Erkennung und Reaktion ("Extended Detection and Response", XDR) sowie cloudnative Sicherheit. Damit deckt sie die gesamte Angriffskette ab und liefert gleichzeitig detaillierte Kontextinformationen für Erkennungen, die sich nahtlos auf die Managed Detection and Response (MDR)-Dienste von Bitdefender ausweiten lassen.

Die zertifizierte SysEleven OpenStack Cloud

Die SysEleven OpenStack Cloud bietet eine robuste, sichere und skalierbare Infrastruktur, die speziell für Unternehmen mit kritischer IT und hohen Compliance-Anforderungen entwickelt wurde. Der Cloud- und Managed-Kubernetes-Spezialist SysEleven mit Sitz in Berlin ist vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) nach ISO 27001 auf Basis des IT-Grundschutzes zertifiziert. Damit ist SysEleven einer von nur zwei souveränen Cloud-Anbietern in Deutschland, die sich durch den Dreiklang aus IT-Grundschutz, C5-Testat und ISO 27001-Zertifizierung auszeichnen.

Durch das Hosting von GravityZone in der zertifizierten Cloud von SysEleven in Deutschland können GravityZone-Daten wie Endpunkt-Sicherheitsereignisse/Telemetrie, Erkennungen und Konfigurationsdaten in der EU verarbeitet und gespeichert werden.

"Unternehmen in ganz Europa benötigen Sicherheitslösungen, die fortschrittliche Bedrohungsprävention, Schutz, Erkennung und Gegenmaßnahmen bieten, ohne dass die Datensouveränität beeinträchtigt wird", so Andrei Florescu, President und General Manager der Bitdefender Business Solutions Group. "Die Partnerschaft mit secunet ermöglicht genau das und schafft in regulierten Branchen das nötige Vertrauen, modernste Cybersicherheitslösungen zu implementieren und dabei die volle Kontrolle über die Speicherung, Verarbeitung und Sicherung ihrer Daten zu behalten. Mit GravityZone auf der SysEleven OpenStack Cloud können die Kunden sicher sein, dass ihre Daten in der EU bleiben. Außerdem können sie leichter Regularien wie die DSGVO, NIS2, DORA und andere Vorschriften einhalten."

"Mit unserer sicheren und zertifizierten Cloud-Infrastruktur bieten wir Bitdefender die Möglichkeit, seine praxiserprobte Cybersicherheitsplattform nahtlos bereitzustellen", so Andreas Rückriegel, CEO von SysEleven und Vice President Cloud bei secunet. "Diese Partnerschaft ist ein einzigartiger und notwendiger Schritt in Richtung einer größeren digitalen Resilienz. Durch die Bündelung der Technologien und des Fachwissens von zwei zuverlässigen europäischen Marktführern ermöglichen wir es Unternehmen wie auch Behörden, Innovationen voranzutreiben und dabei ein Höchstmaß an Sicherheit und Compliance zu gewährleisten."

Weitere Informationen zur Partnerschaft von Bitdefender und secunet finden Sie hier.

Über secunet

secunet ist Deutschlands führendes Cybersecurity-Unternehmen. Die Kombination aus Produkten und Beratung, die das Unternehmen anbietet, sorgt in einer zunehmend vernetzten Welt für resiliente digitale Infrastrukturen und höchsten Schutz für Daten, Anwendungen und digitale Identitäten. secunet hat sich auf Bereiche mit einzigartigen Sicherheitsanforderungen spezialisiert, beispielsweise Cloud, IIoT, eGovernment und eHealth. Mit den Sicherheitslösungen von secunet können Unternehmen die höchsten Sicherheitsstandards bei ihren Digitalisierungsprojekten einhalten und ihre digitale Transformation vorantreiben.

Über 1.000 Experten tragen zur Stärkung der digitalen Souveränität von Regierungen, Unternehmen und Gesellschaft bei. Zum Kundenkreis von secunet gehören Bundesministerien, über 20 DAX-Unternehmen sowie weitere nationale und internationale Organisationen. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet, ist im SDAX der Deutschen Börse gelistet und erzielte 2024 einen Umsatz von rund 406 Millionen Euro.

secunet ist IT-Sicherheitspartner der Bundesrepublik Deutschland und Partner der deutschen Allianz für Cyber-Sicherheit.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.secunet.com.

Über SysEleven

Die SysEleven GmbH bedient über 500 Kunden in der DACH-Region und beschäftigt derzeit mehr als 170 Mitarbeiter. SysEleven ist als Cloud- und Kubernetes-Managed-Service-Provider auf den Betrieb verteilter und missionskritischer Systeme sowie die schnelle Skalierung von Workloads spezialisiert.

Die 100%ige Tochtergesellschaft von Deutschlands führendem Cybersicherheitsunternehmen secunet Security Networks AG unterstützt Unternehmen, die ihre Cloud-Native-Transformation abschließen möchten und denen Geschwindigkeit, Flexibilität und Autonomie wichtig sind. Das Leistungsangebot umfasst: Cloud-Services wie eine OpenStack Public und Private Cloud sowie (vollständig) verwaltete Kubernetes wie den 24/7-Betrieb von Cloud- und Kubernetes-Workloads.

SysEleven legt großen Wert auf Datenschutz, Compliance und die konsequente Sicherstellung der digitalen Souveränität. Alle Lösungen bestehen aus Open-Source-Komponenten und werden in nachhaltigen, modernen Rechenzentren in Deutschland gehostet. Zu den Kunden des 2007 gegründeten und nach ISO 27001, IT-Grundschutz und C5 zertifizierten Unternehmens gehören unter anderem die Bundesdruckerei, DFS Aviation Services, FTAPI, smartsteuer, VHV Versicherungen, FarmFacts, medgate und Golem.de. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.syseleven.de.

Über Bitdefender

Bitdefender ist ein führender Anbieter von Cybersicherheitslösungen, der weltweit erstklassige Lösungen zur Prävention, Erkennung und Bekämpfung von Bedrohungen anbietet. Bitdefender schützt Millionen von Verbrauchern, Unternehmen und Behörden und ist einer der vertrauenswürdigsten Experten der Branche für die Beseitigung von Bedrohungen, den Schutz der Privatsphäre, der digitalen Identität und von Daten sowie die Gewährleistung von Cyber-Resilienz. Dank umfangreicher Investitionen in Forschung und Entwicklung entdeckt Bitdefender Labs jede Minute Hunderte neuer Bedrohungen und überprüft täglich Milliarden von Bedrohungsabfragen. Das Unternehmen hat bahnbrechende Innovationen in den Bereichen Antimalware, IoT-Sicherheit, Verhaltensanalyse und künstliche Intelligenz vorangetrieben. Seine Technologie wird von mehr als 180 der weltweit renommiertesten Technologiemarken lizenziert. Bitdefender wurde 2001 gegründet und hat Kunden in über 170 Ländern sowie Niederlassungen auf der ganzen Welt. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.bitdefender.com.

