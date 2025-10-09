EQS-Ad-hoc: PSI Software SE / Schlagwort(e): Übernahmeangebot
Ad-hoc-Mitteilung: PSI Software SE bestätigt Gespräche über mögliches Übernahmeangebot
In Reaktion auf aktuelle Medienberichte bestätigt die PSI Software SE (die "Gesellschaft"), dass sie sich in fortgeschrittenen Gesprächen mit drei Parteien, Thoma Bravo, HgCapital und Warburg Pincus, über den Abschluss einer Investitionsvereinbarung und ein mögliches Übernahmeangebot befindet. Die Gespräche sind ergebnisoffen und dauern nach wie vor an. Es ist derzeit noch ungewiss, ob und gegebenenfalls durch welchen der Interessenten es zu einem Übernahmeangebot für die Gesellschaft kommen wird.
Die Gesellschaft wird den Kapitalmarkt und die Öffentlichkeit über den Fortgang entsprechend den rechtlichen Anforderungen unverzüglich informieren.
Kontakt:
PSI Software SE
Karsten Pierschke
Leiter Investor Relations und Konzernkommunikation
Dircksenstraße 42-44
10178 Berlin
Deutschland
Tel. +49 30 2801-2727
E-Mail: KPierschke@psi.de
Ende der Insiderinformation
