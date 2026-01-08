EQS-News: Zest Bidco GmbH / Schlagwort(e): Übernahmeangebot/Firmenübernahme

Endgültiges Ergebnis des öffentlichen Übernahmeangebots für PSI: Warburg Pincus erreicht 83,24 % aller PSI-Aktien



08.01.2026

Endgültiges Ergebnis des öffentlichen Übernahmeangebots für PSI:

Warburg Pincus erreicht 83,24 % aller PSI-Aktien Vorbehaltlich der Erteilung der letzten noch ausstehenden regulatorischen Freigaben wird die Abwicklung der Transaktion für das erste Quartal 2026 erwartet

Warburg Pincus beabsichtigt, PSI so bald wie möglich nach Abwicklung des Angebots von der Börse zu nehmen; der Vorstand unterstützt dieses Vorhaben Berlin, 8. Januar 2026. Die Zest Bidco GmbH ("Bieterin"), eine Holdinggesellschaft, die von Investmentfonds kontrolliert wird, die von Warburg Pincus LLC verwaltet werden (gemeinsam "Warburg Pincus") hat am heutigen Tag die finalen Ergebnisse ihres freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots ("Angebot") für alle ausstehenden Aktien der PSI Software SE ("PSI", ISIN: DE000A0Z1JH9) nach Ablauf der weiteren Annahmefrist veröffentlicht. Bis zum Ablauf der weiteren Annahmefrist am 2. Januar 2026 um 24:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main) hat die Bieterin rund 81,72 % aller PSI-Aktien durch in das Angebot angediente PSI-Aktien, von der Bieterin oder mit der Bieterin gemeinsam handelnden Personen bereits gehaltene PSI-Aktien und PSI-Aktien, die die Bieterin im Rahmen eines Aktienkaufvertrags von einem Ankeraktionär erwerben wird, gesichert. Zusätzlich hielt die Bieterin Finanzinstrumente mit Barausgleich in Bezug auf 6,52 % aller PSI-Aktien. Zum heutigen Tage haben sich diese Finanzinstrumente auf 1,52 % aller PSI-Aktien reduziert. Vorbehaltlich der Erteilung der letzten noch ausstehenden regulatorischen Freigaben wird die Abwicklung der Transaktion derzeit für das erste Quartal 2026 erwartet. Nach der Abwicklung des Angebots beabsichtigt Warburg Pincus, PSI so bald wie möglich von der Börse zu nehmen, um von finanzieller Flexibilität und einer stabilen Eigentümerstruktur zu profitieren. Der Vorstand von PSI betrachtet die Umsetzung seiner langfristigen Strategie außerhalb des Börsenumfelds als vorteilhaft und unterstützt, vorbehaltlich seiner Sorgfalts- und Treuepflichten, das von Warburg Pincus beabsichtigte Delisting. Über Warburg Pincus Warburg Pincus LLC ist der Pionier im Bereich globaler Wachstumsinvestitionen. Das Unternehmen besteht seit 1966 als Partnerschaft und verfügt über die Flexibilität und Erfahrung, um Investoren und Managementteams über Marktzyklen hinweg nachhaltig zum Erfolg zu führen. Aktuell verwaltet das Unternehmen mehr als 85 Milliarden US-Dollar und hat über 215 Unternehmen im Portfolio, die über unterschiedliche Entwicklungsphasen, Branchen und Regionen verteilt sind. Seit Gründung hat Warburg Pincus im Rahmen seiner Private Equity-, Immobilien- und Kapitallösungsstrategien in mehr als 1.000 Unternehmen investiert. Warburg Pincus hat seinen Hauptsitz in New York und unterhält 15 Büros weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter https:// www.warburgpincus.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn . Pressekontakt - Warburg Pincus Alice Gibb Director - Head of Communications, Europe T: +44 207 306 30 90 E: alice.gibb@warburgpincus.com Katharina Gebsattel Communications T: +49 172 718 68 57 E: katharina.gebsattel@warburgpincus.com Wichtiger Hinweis Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der PSI Software SE dar. Die endgültigen Bedingungen des Angebots sowie weitere das Übernahmeangebot betreffende Bestimmungen sind in der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zur Veröffentlichung gestatteten Angebotsunterlage mitgeteilt. Investoren und Inhabern von Aktien der PSI Software SE wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage und alle sonstigen mit dem Angebot zusammenhängenden Dokumente zu lesen, da sie wichtige Informationen enthalten. Das Übernahmeangebot unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und bestimmter anwendbarer Bestimmungen der Wertpapiergesetze der Vereinigten Staaten von Amerika. Jeder Vertrag, der durch Annahme des Angebots zustande kommt, unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und ist in Übereinstimmung mit diesem auszulegen.



