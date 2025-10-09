Nomios, ein paneuropäischer Spezialist für Dienstleistungen im Bereich Cybersicherheit, gibt die Übernahme von Intragen bekannt, einem preisgekrönten Spezialisten auf dem Gebiet des Identitäts- und Zugriffsmanagements. Die Übernahme, die von Keensight Capital unterstützt wurde, kennzeichnet einen wichtigen Meilenstein in der Wachstumsstrategie von Nomios und festigt seine Position als weltweit vertrauenswürdiger Partner für Cybersicherheit in ganz Europa.

Eine durch komplementäre Kompetenzen geprägte Partnerschaft

Nomios verfügt über eine starke Präsenz in ganz Europa und unterstützt Unternehmen bei der Sicherung ihrer kritischen digitalen Infrastrukturen, ganz gleich, ob vor Ort oder in der Cloud. Der Ansatz von Nomios beruht auf drei zentralen Dienstleistungssäulen. Im Rahmen seiner Consulting Services leistet die Gruppe strategische Beratung und bietet individuelle Unterstützung, um Unternehmen bei der Antizipation und Bewältigung von Cyberrisiken zu helfen. Die Professional Services von Nomios umfassen die Integration, Implementierung und Optimierung von Sicherheits- und Netzwerklösungen und sorgen für robuste und effiziente Infrastrukturen. Mit den Managed Services von Nomios werden zudem die kontinuierliche Überwachung, Verwaltung und Verbesserung der Sicherheit durch das Security Operations Centre (SOC), das Network Operating Centre (NOC) und das Vulnerability Operation Centre (VOC) gewährleistet und die hohen Standards in Bezug auf Schutz, Verfügbarkeit und Betriebskontinuität für seine Kunden sichergestellt.

Durch die Integration von Intragen wird das Angebot von Nomios um herausragende Expertise in den Bereichen digitale Identität und privilegiertes Zugriffsmanagement ("Privileged Access Management", PAM) erweitert. Intragen arbeitet mit CyberArk, SailPoint, One Identity und Okta zusammen. Intragen erhielt bereits mehrere Auszeichnungen von One Identity, darunter die Auszeichnung als "Global Partner of the Year" im Jahr 2023, 2025 wurde Intragen zum "European Partner of the Year" von Okta ernannt. Die 250 Experten von Intragen schützen heute Millionen von Identitäten in ganz Europa.

Dank dieser Kombination kann die Unternehmensgruppe ein einzigartiges Leistungsspektrum anbieten, das alle Herausforderungen im Bereich Cybersicherheit abdeckt, angefangen bei Netzwerken bis hin zu Identitäten, und Kunden dabei unterstützt, den steigenden Anforderungen in Bezug auf Digitalisierung und Compliance gerecht zu werden.

Ein neuer Meilenstein in der strategischen Ausrichtung von Nomios

Mit der Übernahme von Intragen hat Nomios einen neuen, bedeutenden Meilenstein in seiner Entwicklung zum führenden Berater auf dem Gebiet der Cybersicherheit in Europa erreicht. Drei Viertel des Umsatzes der Nomios-Gruppe werden heute direkt durch die Expertise des Unternehmens im Bereich Cybersicherheit erzielt, ein Viertel entfällt auf seine Netzwerkaktivitäten. Das Dienstleistungsportfolio von Nomios deckt jetzt beinahe das gesamte Spektrum aller Aktivitäten rund um Cybersicherheit ab und durch die Einbindung von Identitäts- und Zugriffsmanagement ("Identity and Access Management", IAM) kann Nomios jetzt auch die komplexesten und neu auftretenden Sicherheitsherausforderungen bewältigen, mit denen Unternehmen konfrontiert sind.

Auch hinsichtlich der internationalen Präsenz von Nomios gab es große Fortschritte: 60 des EBITDA der Nomios-Gruppe werden inzwischen außerhalb Frankreichs erwirtschaftet, was insbesondere auf die starke Performance in den Niederlanden, Italien und im Vereinigten Königreich zurückzuführen ist. Diese internationale Dynamik zeugt von dem Vertrauen, das Kunden aus ganz Europa in Nomios setzen.

Zudem erzielt die Nomios-Gruppe mittlerweile mehr als 55 ihres Nettoumsatzes durch ihr eigenes Dienstleistungsportfolio (das Professional Services, Support Services, Managed Services sowie GRC-, NOC-, SOC- und VOC-Dienstleistungen umfasst). Durch dieses Modell mit wiederkehrenden Einnahmen wird die Widerstandsfähigkeit gestärkt und das Geschäft der Nomios-Gruppe lässt sich besser vorhersagen.

Für die Zukunft strebt die Nomios-Gruppe dank der Konsolidierung mit Intragen für 2026 ein EBITDA von 75 Millionen Euro und einen Umsatz von 650 Millionen Euro an, was die bisherige Erfolgsgeschichte und die Ambitionen von Nomios widerspiegelt.

Sébastien Kher, CEO und Gründer von Nomios, sagte: "Was ich während dieses gesamten Prozesses besonders zu schätzen wusste, war, wie wichtig für Alex und das Intragen-Team ihre Mitarbeiter und Kunden sind eine Wertschätzung, die tief mit unserer eigenen DNA bei Nomios im Einklang steht. Uns liegt das Wohl unserer Mitarbeiter, Kunden und Partner genauso am Herzen wie Ihnen, und wir bemühen uns gleichermaßen um den Aufbau langfristiger, auf Vertrauen und Fachwissen basierender Beziehungen. Indem wir unsere Kräfte bündeln, schaffen wir neue Synergien, um unseren Kunden bei der Bewältigung immer komplexerer Herausforderungen im Bereich Identität und Sicherheit Unterstützung zu bieten. Gemeinsam schlagen wir ein neues Kapitel voller neuer Möglichkeiten für unsere Kunden, Partner und Teams auf

Alex Fagioli, CEO von Intragen fügte hinzu: "Uns mit Nomios zusammenzuschließen, ist eine hervorragende Gelegenheit für Intragen, unsere Mitarbeiter und unsere Kunden. Wir teilen ihr Streben nach höchster Fachkompetenz und ihr Engagement, europäische Unternehmen bei ihrer sicheren digitalen Transformation zu unterstützen. Diese Partnerschaft wird es uns ermöglichen, unsere Entwicklung zu beschleunigen, unser Angebot auszuweiten und weiterhin Innovationen für unsere Kunden zu entwickeln."

Jean-Christophe Cini, Partner bei Keensight Capital, bemerkte abschließend: "Wir sind stolz darauf, Nomios bei seiner kontinuierlichen Weiterentwicklung zu unterstützen. Die Übernahme von Intragen wird das Unternehmen weiter vorantreiben, da neue Kompetenzen, Regionen und Kunden hinzukommen und damit seine führende Position in Europa weiter gestärkt wird

Positive Auswirkungen für Kunden, Partner und Mitarbeiter

Diese Übernahme wirkt sich positiv auf Kunden, Partner und Mitarbeiter aus. Sie bietet Zugang zu einem erweiterten Lösungs- und Dienstleistungsportfolio in der gesamten EMEA-Region und stärkt die Kompetenzen von Nomios in den Bereichen Managed Services, Recurring Services und PAM, um auch die anspruchsvollsten Marktanforderungen bedienen zu können. Die Teams und die Expertise werden erhalten bleiben und Intragen by Nomios wird zunächst als eigenständiges Unternehmen und später als eigenständiger Geschäftsbereich unter der Leitung des derzeitigen Teams weitergeführt. Außerdem eröffnet diese neue Struktur den Mitarbeitern beider Unternehmensgruppen neue berufliche Entwicklungsmöglichkeiten. Der Abschluss der Übernahme wird noch vor Ende des Monats erwartet.

Über Intragen

Intragen ist ein führender europäischer Experte auf dem Gebiet der digitalen Identitäts- und Zugriffsverwaltung. Das Unternehmen hat Büros und Teams in mehreren wichtigen europäischen Ländern, darunter das Vereinigte Königreich (London), Finnland (Helsinki), Deutschland (Neuss), Griechenland (Athen), die Niederlande (Utrecht) und Schweden (Stockholm). Intragen unterstützt Unternehmen in der gesamten EMEA-Region und setzt dabei auf lokale Experten, die individuelle Lösungen entwickeln. Intragen ist ein führender Partner von Okta, CyberArk, One Identity und SailPoint und unterstützt seit über 15 Jahren Unternehmen bei der Sicherung von Identitäten und der Verwaltung privilegierter Zugriffe ("Privileged Access Management", PAM). Intragen verfügt über ausgewiesenes Fachwissen, bietet umfassende Managed Services und einen individuellen Support und hilft seinen Kunden so, Herausforderungen in den Bereichen Compliance, digitale Transformation und Cybersicherheit zu meistern. Das Unternehmen vertraut dabei auf sein Expertenteam und eine hauseigene Akademie, um operative Exzellenz und kontinuierliche Innovation sicherzustellen. www.intragen.com

Über Nomios

Nomios gehört zu den führenden Anbietern von Dienstleistungen im Bereich Cybersicherheit in Europa. Die DNA von Nomios ist geprägt von einem tiefen Verständnis für die individuellen Bedürfnisse der Kunden und dem Bestreben, diesen gerecht zu werden. Dafür entwickelt das Unternehmen personalisierte und effektive Strategien, die zu konkreten Ergebnissen führen. Nomios profitiert von seiner langjährigen Erfahrung und seinem Fachwissen in verschiedenen Branchen, um innovative Lösungen für einen breiten Kundenstamm in einer Vielzahl von Sektoren anzubieten. Nomios wurde 2004 vom derzeitigen CEO der Unternehmensgruppe gegründet und unterhält heute mehr als 20 Niederlassungen in 7 europäischen Ländern. Das Unternehmen hat sein Dienstleistungsangebot, das Integration, Beratung, Support, Managed Services sowie SOC und VOC umfasst, kontinuierlich erweitert. Nomios ist bekannt für seine erfahrenen, loyalen und hochqualifizierten Ingenieure, die das Unternehmen zu einem führenden Partner für Anbieter wie Palo Alto Networks, Juniper Networks, Cisco, Fortinet, F5 und vielen weiteren Unternehmen machen. Seit November 2023 ist Keensight Capital der Mehrheitsaktionär von Nomios. www.nomios.com

Über Keensight Capital

Keensight Capital ("Keensight"), eines der führenden europäischen Growth-Buyout-Unternehmen, unterstützt Unternehmer bei der Umsetzung ihrer Wachstumsstrategien. Das Team von Keensight Capital, das über mehr als 25 Jahre Erfahrung verfügt und ein Vermögen von 6 Milliarden Euro verwaltet, nutzt seine differenzierte Private-Equity-Erfahrung, um in profitabel wachsende Unternehmen zu investieren. Mit seiner Expertise in den Bereichen Technologie und Gesundheitswesen identifiziert Keensight die besten Investitionsmöglichkeiten in Europa und arbeitet eng mit den jeweiligen Managementteams zusammen. Keensight stellt in diesem Rahmen Kapital zur Verfügung, bietet strategische Beratung und leistet operative Unterstützung. Keensight ist in über 90 Ländern rund um den Globus tätig und unterhält Niederlassungen in Paris, London, Boston und Singapur. www.keensight.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251009963756/de/

