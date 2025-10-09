Der Bundeskanzler hält 100 % Elektromobilität für technisch ausgeschlossen, die VDA-Präsidentin will Hybride nach China exportieren und die IG Metall den Zulieferern mehr Zeit verschaffen. Die Learnings vom Autogipfel im Kanzleramt. Das Bundeskanzleramt in Berlin ist an diesem Donnerstag erstmal von E-Autos zugeparkt. Stoßstange an Stoßstange stehen sie in der WIlly-Brandt-Straße. "Mehr Elektro Wagen" prangt in gelben Lettern auf den Türen der angemieteten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net