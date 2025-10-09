In Zusammenarbeit mit Startup India und Nykaa vergibt das Programm an vier Gewinner Finanzmittel, Mentoring und Plattformen, um ihre Beauty-Marken auszubauen

The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) hat gestern die Gewinner von BEAUTY&YOU India 2025 bekannt gegeben. Das diesjährige Programm, das von der indischen Regierung im Rahmen ihrer Initiative "Startup India" und dem Launch-Partner Nykaa unterstützt wurde, stellte aufstrebende Talente in den Vordergrund, die die Zukunft der Schönheitsbranche in Indien neu gestalten.

From L to R: Jaspreet Singh Gulati, Founder Director, HiTech Formulations; Aparna Saxena, Founder CEO, Antinorm; Stéphane de La Faverie, President CEO, The Estée Lauder Companies; Harsha Soundararajan, Founder, Mimiq; Khanak Gupta, Co-Founder CEO, Sohrai Beauty; and Rohan Vaziralli, General Manager, The Estée Lauder Companies India.

Stéphane de La Faverie, President und CEO von The Estée Lauder Companies, erklärte: "Als wir BEAUTY&YOU ins Leben gerufen haben, war unsere Vision einfach, aber wirkungsvoll: Wir wollten visionäre Unternehmer entdecken und unterstützen, die die Beauty-Landschaft Indiens verändern. Die diesjährigen Gewinner spiegeln die bemerkenswerte Kreativität, den Ehrgeiz und die Innovationskraft wider, die einen der dynamischsten Märkte der Welt prägen. The Estée Lauder Companies ist stolz darauf, diese mutigen neuen Unternehmer zu unterstützen, die die Zukunft der Schönheitsbranche in Indien und darüber hinaus neu definieren."

Seit seiner Einführung im Jahr 2022 hat sich das Programm BEAUTY&YOU India des Unternehmens zu einer der renommiertesten Plattformen für Unternehmertum im Bereich Schönheit in Indien entwickelt. In den letzten vier Bewerbungszyklen gingen fast 2.500 Bewerbungen aus über 150 Städten in Indien und weltweit ein, wobei die Mehrheit von Unternehmerinnen stammte.

Die Gewinner des Jahres 2025, die in vier Kategorien ausgezeichnet wurden, wurden aufgrund ihrer mutigen Ideen und innovativen Produkte ausgewählt, die die Dynamik des indischen Beauty-Ökosystems widerspiegeln von klimatauglichen Produkten über bahnbrechende Verkapselungstechnologien bis hin zu inklusivem Make-up. Alle Gewinner erhalten finanzielle Unterstützung, Mentoring durch internationale Experten, nationale Sichtbarkeit durch Startup India sowie Unterstützung beim Markenaufbau und Vertrieb durch Nykaa.

Gewinner des BEAUTY&YOU India 2025

GROW: Beste Beauty-Marke auf dem Markt

Antinorm, Aparna Saxena, Gründerin CEO: Für leistungsstarke, auf das Klima abgestimmte und vielseitige Produkte, die komplexe Routinen für vielbeschäftigte berufstätige Frauen ersetzen.

IMAGINE: Bestes Beauty-Konzept vor der Markteinführung

Mimiq, Harsha Soundararajan, Gründer: Für inklusive, leistungsstarke und langanhaltende Teintprodukte für Personen mit sichtbaren Hautunterschieden, wie beispielsweise Vitiligo.

BREAKTHROUGH: Führend in Innovation

Hitech Formulations, Jaspreet Singh Gulati, Gründer Director: Für bahnbrechende Verkapselungstechnologie, die Formulierungen für Pigmentierung, Anti-Aging und antioxidative Hautpflege bereitstellt.

VISIONARY WOMEN'S AWARD: Anerkennung einer wegweisenden Unternehmerin in Zusammenarbeit mit Startup India

Sohrai, Khanak Gupta, Mitbegründerin: Für die Herstellung leistungsstarker Produkte unter Verwendung einer einheimischen Zutat, Mahua, die über lokale Partnerschaften bezogen wird, die wirtschaftliche Möglichkeiten für Stammesgemeinschaften und Frauen schaffen.

Im Rahmen des Programms 2025 wurde erstmals der BEAUTY&YOU Visionary Women's Award verliehen, der von The Estée Lauder Companies (ELC) und Startup India präsentiert wurde. Die Auszeichnung basiert auf einer einzigartigen Partnerschaft zwischen ELC und Startup India, die durch eine Absichtserklärung mit dem indischen Ministerium für Industrie und Binnenhandel (DPIIT) formalisiert wurde und das gemeinsame Engagement für die Unterstützung indischer Unternehmer und von Frauen geführter Start-ups widerspiegelt.

Nadine Graf, President EMEA, UK Ireland und Emerging Markets bei The Estée Lauder Companies, erklärte: "Die Gewinner von BEAUTY&YOU India 2025 spiegeln den Unternehmergeist wider, der das Herzstück von The Estée Lauder Companies bildet. Indien inspiriert uns weiterhin nicht nur als dynamischer und schnell wachsender Schönheitsmarkt, sondern auch als Quelle der Kreativität und mutiger Ideen. Jede Reise beginnt mit einer Vision und einem Traum, und dieses Programm zielt darauf ab, Gründer zu befähigen, diese in die Realität umzusetzen. Ich bin besonders stolz auf den neuen Visionary Women's Award, der den Ehrgeiz, den Einfallsreichtum und die Führungsqualitäten von Gründerinnen würdigt."

Shri Sanjiv Singh, Joint Secretary, Ministerium für Industrieförderung und Binnenhandel, fügte hinzu: "Unsere Partnerschaft mit Estée Lauder für BEAUTY&YOU India spiegelt unser gemeinsames Engagement wider, das Start-up-Ökosystem Indiens zu stärken und Innovationen in allen Branchen zu fördern. Die diesjährige Einführung des Visionary Women's Award in Zusammenarbeit mit Startup India ist von besonderer Bedeutung, da damit Frauen gewürdigt werden, deren Ideen und Führungsqualitäten das Unternehmertum immer wieder neu definieren. Ich möchte allen Gewinnern herzlich gratulieren, da sie den Innovationsgeist Indiens in die Welt hinaus tragen."

Die Finalisten für 2025 wurden von einer angesehenen Jury aus führenden Persönlichkeiten der Beauty- und Geschäftswelt bewertet, darunter Akhil Shrivastava, Executive Vice President und Chief Financial Officer, The Estée Lauder Companies; Rohan Vaziralli, General Manager, The Estée Lauder Companies, Indien; Nivruti Rai, CEO, Invest India; Katrina Kaif, Schauspielerin und Mitbegründerin von Kay Beauty, sowie Anchit Nayar, Executive Director und CEO von Nykaa Beauty. An der Abschlussveranstaltung nahmen Stéphane de La Faverie, President und CEO von The Estée Lauder Companies, William P. Lauder, Chairman des Board of Directors, Nadine Graf, President EMEA, UK&I und Emerging Markets, sowie Falguni Nayar, Chairperson, MD und CEO von Nykaa, teil.

Rohan Vaziralli, General Manager Indien bei The Estée Lauder Companies, Indien, erklärte: "Für mich liegt die Stärke von BEAUTY&YOU darin, Möglichkeiten zu erschließen für Unternehmer, Verbraucher und das gesamte Beauty-Ökosystem -, während wir gemeinsam weiterhin an einer neuen Zukunft arbeiten und diese gestalten. Die Gründer, die wir heute Abend geehrt haben, verfolgen ehrgeizige Expansionspläne, setzen neue Maßstäbe für indische Schönheit auf der Weltbühne und beweisen, dass Indien eine zentrale Rolle bei der Gestaltung des nächsten Kapitels der Schönheitsindustrie spielen wird."

Anchit Nayar, Executive Director und CEO von Nykaa Beauty, erklärte: "Als Indiens führende Beauty-Plattform hat Nykaa eine Vorreiterrolle beim Aufbau des Beauty-Ökosystems des Landes übernommen von der Entdeckung neuer Produkte über Verbrauchererkenntnisse bis hin zu digitalem Storytelling und Omnichannel-Einzelhandel. Durch unsere Partnerschaft mit The Estée Lauder Companies im Rahmen von BEAUTY&YOU India erweitern wir dieses Ökosystem, um Gründer in der Frühphase mit den Tools, der Sichtbarkeit und der Beratung zu unterstützen, die sie für ihr Wachstum benötigen. Diese Initiative spiegelt unser gemeinsames Engagement wider, die nächste Generation von Unternehmern zu fördern, die die Zukunft der indischen Schönheitsindustrie sowohl im Inland als auch auf der globalen Bühne prägen werden."

BEAUTY&YOU India würdigt die Kreativität und Vision von Gründern, die die Bedeutung von Schönheit für Verbraucher in Indien und darüber hinaus neu definieren. Ehemalige Teilnehmer haben neue Produkte auf den Markt gebracht, Risikokapital gesichert, Partnerschaften mit führenden Einzelhändlern aufgebaut und nationale Aufmerksamkeit auf Plattformen wie Shark Tank India erlangt, wodurch die Rolle des Programms als Motor für den Wandel in der Branche gestärkt wurde.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.beautyandyouawards.com.

Über BEAUTY&YOU India

BEAUTY&YOU India wurde von New Incubation Ventures, einem Unternehmen The Estée Lauder Companies, ins Leben gerufen und hat sich zum Ziel gesetzt, die nächste Generation von Beauty-Unternehmern mit Fokus auf Indien zu entdecken, zu fördern und zu unterstützen. Das 2022 ins Leben gerufene Programm bietet Unternehmern, die die Zukunft der Schönheitsbranche in Indien gestalten, finanzielle Unterstützung, Mentoring und strategische Beratung, um ihnen zu helfen, Größe und globale Relevanz zu erlangen.

Über The Estée Lauder Companies Inc.

The Estée Lauder Companies Inc. ist einer der weltweit führenden Hersteller, Vermarkter und Vertreiber von hochwertigen Hautpflege-, Make-up-, Duft- und Haarpflegeprodukten und verwaltet weltweit Luxus- und Prestigemarken. Die Produkte des Unternehmens werden in etwa 150 Ländern und Territorien unter Markennamen wie Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M-A-C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, die Markenfamilie DECIEM, einschließlich The Ordinary und NIOD sowie BALMAIN Beauty verkauft.

