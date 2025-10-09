Die Aktie des Softwarekonzerns Oracle gehört heute zu den stärksten Werten des Tages im S&P 500. Knapp vier Prozent geht es nach oben. Nur Albemarle, Delta Air Lines und Kenvue können noch höhere Zuwächse verzeichnen. Unterstützung erhält die Aktie von Oracle von einer neuer Kaufempfehlung.Das Analysehaus Baird das Oracle auf "Outperform" hochgestuft. Das Kursziel sieht Baird bei 365 Dollar. Das Analysehaus erklärte, Oracle habe eine starke Position in der Wachstumsstory rund um Künstliche Intelligenz."Wir ...Den vollständigen Artikel lesen ...
