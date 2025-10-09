Fulling bringt über 25 Jahre Führungserfahrung in der Life-Sciences-Branche mit

David Herron wird als Senior Advisor fungieren und seinen Sitz im Vorstand von Perceptive Imaging behalten, um das Wachstum und die Entwicklung des Unternehmens weiterhin zu unterstützen

Perceptive Imaging ("Perceptive" oder "das Unternehmen"), ein weltweit führender Anbieter von Bildgebungslösungen für klinische Studien für die internationale klinische Forschungsgemeinschaft, freut sich, die Ernennung von Doug Fulling zum CEO bekannt zu geben. Er tritt die Nachfolge von David Herron an, der das Unternehmen seit 2022 geleitet hat.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251009536662/de/

Doug Fulling, CEO of Perceptive Imaging

Fulling hat seine neue Position am 1. Oktober angetreten und wird eine ehrgeizige Wachstumsstrategie leiten, die darauf abzielt, den Kundenservice deutlich zu verbessern, innovative neue Technologien zu entwickeln und die Kapazitäten zu erhöhen, um den Kunden von Perceptive dabei zu helfen, ihre klinischen Entwicklungsziele zu erreichen. Nach dem Wechsel wird Herron dem Unternehmen erhalten bleiben und seinen Sitz im Vorstand von Perceptive Imaging behalten.

Doug Fulling bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Geschäftsführung und Geschäftsentwicklung in der Life-Sciences-Branche mit. Dazu gehören seine Tätigkeit als Präsident von Precision AQ (Teil der Precision Medicine Group) und davor als Präsident von Symphony Health (einem Unternehmen der ICON Plc). Zuvor hatte er eine Reihe weiterer Führungspositionen bei führenden Branchenunternehmen wie PRA Health Sciences und MDS Pharma Services inne.

Aufgrund seines kundenorientierten Geschäftsmodells konnte Perceptive Imaging in den letzten Jahren ein bedeutendes Neugeschäftswachstum erzielen und sich eine solide Pipeline für bevorstehende Studien sichern. Dank seiner Stellung unter den Top 20 der Pharmaunternehmen und führenden Branchenakteuren konnte Perceptive Imaging auch weiterhin erfolgreich eine Reihe von Mandatsverlängerungen von einigen der weltweit führenden Pharmaunternehmen erzielen. Bis zum 30. Juni 2025 hat Perceptive Imaging fast 400 behördliche Zulassungen unterstützt.

Doug Fulling kommentierte seine Ernennung wie folgt: "Perceptive Imaging hat in den letzten Jahren einen bedeutenden Wandel durchlaufen und ist gut positioniert, um das nächste Kapitel in der Entwicklung des Unternehmens aufzuschlagen. Ich verfolge die Entwicklung des Unternehmens seit mehr als einem Jahrzehnt und fühle mich sehr geehrt, in einer so spannenden Zeit zum Perceptive-Team zu stoßen. Ich freue mich darauf, mit meinen neuen Kollegen und unseren Kunden zusammenzuarbeiten, um die Bildgebungslösungen und -dienstleistungen bereitzustellen, die erforderlich sind, um Patienten schneller neue medizinische Behandlungen anbieten zu können. David Herron wechselt in den Vorstand, und wir danken ihm für all die Arbeit, die er während seiner Amtszeit als CEO geleistet hat, um Perceptive Imaging zu einer hochmodernen Gesundheitsplattform mit sehr spannenden Zukunftsaussichten zu entwickeln."

David Herron sagte: "Wir freuen uns sehr, einen Manager vom Kaliber eines Doug Fulling zu ernennen, der Perceptive Imaging in die Zukunft führen wird. Seine langjährige Erfahrung und seine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Skalierung von Unternehmen mit Integrität und Weitblick sowie das unglaubliche Fachwissen, die Kenntnisse und das Engagement aller unserer Mitarbeiter versetzen Perceptive in die Lage, unsere ehrgeizigen Pläne zu verwirklichen. Ich bin unglaublich stolz auf das, was das Team und ich in den letzten Jahren gemeinsam aufgebaut haben, und freue mich auf die Zukunft. Ich bin überzeugt, dass Perceptive unter Dougs Führung weiter wachsen wird, und freue mich darauf, ihn und das Team als Mitglied des Vorstands dabei zu unterstützen, Innovationen voranzutreiben und neue strategische Partnerschaften aufzubauen, die Perceptive und seinen Kunden langfristigen Erfolg sichern."

Über Perceptive Imaging

Perceptive Imaging ist ein weltweit führender Anbieter von hochwertigen Bildgebungsdienstleistungen für klinische Studien für die internationale klinische Forschungsgemeinschaft. Aufbauend auf marktführender wissenschaftlicher Expertise, skalierbaren Abläufen und einem starken Engagement für den Erfolg seiner Kunden unterstützt Perceptive Imaging globale Pharma-, Biotech- und klinische Forschungsorganisationen dabei, die Bereitstellung lebensrettender Behandlungen für Millionen von Patienten auf der ganzen Welt zu beschleunigen. Mit Niederlassungen in Europa, Nordamerika, China und Indien hat Perceptive seit 1997 25 aller Bildgebungsstudien unterstützt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251009536662/de/

Contacts:

Christine Tobin

Sr. Mgr., Corporate and Marketing Communications

Christine.tobin@perceptive.com