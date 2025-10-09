Bitcoin-Legende Hal Finney hat es erdacht, Bitcoin Hyper setzt es nun um

Bereits von 15 Jahre hat einer der führenden Bitcoin-Entwickler eine kritische Schwachstelle der Blockchain identifiziert, welche es für eine wirkliche Adoption zu überwinden galt. Worum es sich dabei genau handelt und warum Bitcoin Hyper eine so besondere Lösung dafür offeriert, erfahren Sie jetzt in dem folgenden Beitrag.

Bitcoin-Legende Hal Finney weist auf Notwendigkeit weiterer Bitcoin-Schicht hin

Hal Finney zählt zu einem der ersten Bitcoin-Nutzer und war nachweislich an der technischen Umsetzung und Verbesserung der nach Marktkapitalisierung führenden Blockchain beteiligt. Deshalb vermuten manche auch, dass es sich bei ihm um den sagenumwobenen Satoshi Nakamoto und somit den Erfinder von Bitcoin handeln könnte.

Finney hat im Jahr 2010 schon erkannt, dass die Bitcoin-Chain nicht dafür geeignet ist, auf ein Maß zu skalieren, welches die Abwicklung jeglicher Finanztransaktionen in der gesamten Welt ermöglicht. Allerdings wurde BTC ursprünglich als eine Alternative zu den Fiatwährungen erschaffen, weshalb diese Eigenschaft von besonderer Relevanz ist.

Aus diesem Grunde hielt Finney auch Bitcoin-besicherte Banken als eine Lösung, die ihre eigenen Währungen herausgeben, welche wiederum zu unterschiedlichen Wechselkursen gegen BTC eintauschbar sind. Somit erinnert das Konzept etwas an das damalige Finanzsystem, als die Währungen noch mit Gold abgesichert wurden, dieses Mal jedoch stattdessen mit Bitcoin. Noch stärkere Parallele bestehen hingegen zum Wildcat-Banking-System.

Diese "zweite Schicht" soll laut dem Krypto-Experten "leichtgewichtiger" und "effizienter" sein, als die bei Bitcoin der Fall ist. Ebenfalls wichtig erachtete Finney in diesem Zusammenhang, dass die neue Bitcoin-Schicht die Transaktionen deutlich schneller verarbeitet. Schließlich ist eine Verarbeitungszeit von mindestens zehn Minuten und teilweise Stunden in vielen Situationen wie an der Supermarktkasse ungeeignet.

Immer mehr Bitcoin-Schichten entstehen

Bitcoin konnte sich über die vergangenen Jahre zwar zur führenden Kryptowährung nach Marktkapitalisierung entwickeln, jedoch die Skalierungsprobleme bisher nicht vollständig lösen. Zwar entsteht mit Krypto-Treasuries eine weitere Schicht, welche beispielsweise mit BTC besicherte Hypotheken und Darlehen ermöglichen, jedoch haben diese auch Nachteile.

Schließlich ist einer der größten Vorteile der Blockchains, dass sie dezentral und somit besonders fair und demokratisch organisiert sind. Auf diese Weise lässt sich etwa ein Single-Point-of-Failure durch egoistische zentralistische Entitäten verhindern. Je stärker hingegen zentrale Unternehmen die Bitcoins verwalten, umso mehr Vorteile werden vernichtet.

Dies ist beispielsweise der Schutz gegenüber einem Bank Run, da nur ein Bruchteil der Fiatwährungen tatsächlich auch in Bargeld verfügbar ist. Während man mit und derweilen sogar ohne Internet Bitcoins nutzen kann, besteht bei zentralistischen Unternehmen stets die Gefahr, dass der Zugriff verhindert wird.

Zwar sind auch einige Skalierungslösungen wie das Lightning Network erschienen, jedoch konnten sich diese aufgrund ihrer Nachteile bisher noch nicht großflächig durchsetzen. Diese große Chance haben einige Entwickler für sich erkannt, weshalb immer mehr Bitcoin-Layer-2s erschienen sind. Jedoch nutzen diese bisher noch aufgrund der starken Verbreitung die langsame EVM (Ethereum Virtual Machine).

Neuartige Bitcoin-Schicht stellt den Gamechanger dar

Ein neues Zeitalter beginnt für Bitcoin durch die Fusion mit der SVM (Solana Virtual Machine), was nun mithilfe der schnellsten Bitcoin-Skalierungslösung Bitcoin Hyper geschieht. Durch die Nutzung der SVM werden ähnliche Eigenschaften wie auf Solana und somit einer der am besten skalierbaren Blockchains erreicht.

Während die EVM mit einer seriellen Verarbeitung nur auf 15 bis 30 Transaktionen pro Sekunde (TPS) kommt, erreicht die SVM schon jetzt über 1,2 Mio. TPS. Darüber hinaus müssen die Nutzer nicht mehr Minuten auf die Bearbeitung warten, da Solana seit den neuesten Upgrades die Zeit auf weniger als 100 ms verkürzt. Ebenso werden die Gebühren auf 1/207 reduziert.

Ein großer Vorteil gegenüber der effizienteren Verwaltung durch die zentralistischen Entitäten ist, dass Bitcoin Hyper über eine dezentrale Governance von den HYPER-Tokeninhabern verwaltet wird. Auf diese Weise können die Interessen der Allgemeinheit bewahrt und die Kundenbedürfnisse besser erfüllt werden, was ein wichtiger Erfolgsgarant ist.

Von einer höheren Sicherheit profitiert Bitcoin Hyper auch, da die Transaktionen der App-Schicht in der Sicherheit der Bitcoin-Basischain verankert sind, welche aufgrund ihrer hohen Dezentralisierung als sicherste Blockchain zählt. Somit werden Skalierbarkeit mit Sicherheit und Liquidität vereint, während gleichzeitig eine Programmierbarkeit ermöglicht wird.

Bitcoin Hyper ist mit der Solana-Blockchain kompatibel, die laut dem Blockchain-Entwickler-Report neben ETH die meisten Entwickler zählt. Diese können schnell mit ihren Angeboten in das neue Ökosystem migrieren. Somit kann zügig für eine wachsende Nachfrage gesorgt werden, wobei Bitcoin die primäre Ökosystem-Kryptowährung darstellt und HYPER den Coin für die Gebühren, Staking und Governance.

Noch befindet sich Bitcoin Hyper im Vorverkauf und hat mit diesem bisher 22,88 Mio. USD eingenommen. Für die nächsten zwei Tage ist der HYPER-Token noch für 0,013095 USD erhältlich. Dann wird eine weitere Preiserhöhung durchgeführt, weshalb sich für Interessierte ein schnelles Handeln lohnt. Staker verdienen aktuell schon dynamische 51 % pro Jahr.

