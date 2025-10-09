Pepe-Kurs-Prognose: Experte rechnet bis 2026 mit 13x und so minen Sie ihn

Aktuell notiert Pepe noch immer 67,55 % unter seinem Allzeithoch von 0,00002825 USD, welches er am 9. Dezember 2024 erreicht hatte. Allerdings soll es noch lange nicht das Ende des Frosch-Memecoins gewesen sein, da ein Analyst nun eine Prognose für das Jahr 2026 aufgestellt hat, wonach er um 13x steigen könnte.

Während sich die Memetoken-Trader auf diesen Anstieg vorbereiten, ist mit PepeNode ein neuartiges Projekt erschienen, welches seinen Teilnehmern einen neuartigen Vorteil gewährt. Denn es handelt sich um das erste Memecoin-Mining-Projekt, in welchem man Memetoken passiv verdienen sowie somit doppelt profitieren kann.

PepeNode verwandelt das Krypto-Mining in ein fesselndes Strategiespiel, in dem man führende Memecoins wie PEPE, FARTCOIN und weitere schürft. Dabei wird ein taktisches und wettbewerbsorientiertes Game geboten, welches weder kostspielig noch monoton ist.

Einer der größten Vorteile von PepeNode ist, dass die Spieler Kryptowährungen wie Pepe erhalten, ohne sie jedoch kaufen und sich direkt gegenüber dem Marktrisiko aussetzen zu müssen, während sie von dem dualen Belohnungssystem profitieren.

Der Vorverkauf von PepeNode wurde bereits gestartet und die Coins werden in der aktuellen Phase noch für einen Preis von 0,0011005 USD angeboten. Dieser wird allerdings nur noch für die nächsten 6 Tage verfügbar sein, weil dann eine Preiserhöhung erfolgt.

Pepe könnte schon bald um 13x steigen und PepeNode verwandelt das Warten in ein Spiel

Der bekannte Krypto-Trader Kamran Asghar hat in dem Pepe-Chart ein Keilmuster identifiziert, welches auf einen zyklischen Preisanstieg hindeutet, der bis in das Jahr 2026 oder sogar 2027 anhalten könnte.

Während dieses Musters werden immer wieder größere Schwankungen beobachtet. So stieg Pepe während der ersten Welle um über 1.100 % bis auf einen Preis von 0,00001725 USD. Darauf folgte eine weitere Rally von mehr als 1.100 % auf das aktuelle Allzeithoch von 0,00002836 USD.

Laut der Einschätzung des Krypto-Analysten Kamran ist Pepe nun für die dritte Welle mit einem Kursplus von 1.200 % bereit. Dies ist der Fall, sobald der Coin den Boden des Keils 0,00000509 USD erreicht hat. Das Hoch des Zyklus befindet sich hingegen bei 0,00006612 USD. Sofern sich die Prognose bewahrheitet, entspräche dies einem Gewinn von 13x.

Sollte dieses Muster weiter fortgesetzt wird, können jetzige Anleger ihr Investment vervielfältigen, sobald sich der Zyklus entfaltet. Aktuell wird Pepe jedoch bei 0,000009409 USD gehandelt und der Chart deutet auf einen temporären Rückgang hin, bevor es zu der besagten Rally kommt.

Manche Investoren könnten sich jetzt hingegen die Frage stellen, warum sie es versuchen sollten, den Markt zu timen und Pepe zum richtigen Zeitpunkt zu kaufen, wenn dieser in nächster Zeit noch weiter fallen kann.

Mit dem Ziel der Akkumulation bis zum Erreichen des Ziels, könnte es auch sinnvoller sein, Pepe passiv zu verdienen. Genau deshalb wurde PepeNode mit seinem Mine-to-Earn-Spiel gestartet, welches Strategie, Unterhaltung und passive Einkommen miteinander verbindet.

Viele kennen noch den Trend der Play-to-Earn-Games, welche einst die Kryptoindustrie dominiert haben, insbesondere bei der Anzahl der täglich aktiven Wallets. Indessen entwickelt PepeNode das Konzept weiter, indem es Gaming mit Krypto-Mining vereint und Geschichte damit schreibt.

PepeNode erfindet das Mining mit Strategie und Gamifizierung neu

Der Markt des Krypto-Minings ist hart umkämpft und für Kleinanleger kostspielig. Deswegen definiert PepeNode den Prozess auch vollkommen neu, indem er es in ein interaktives Spiel verwandelt.

Inspiriert wurde es von der Play-to-Earn-Ära, wobei das Spiel von den virtuellen Mining-Anlagen der Spieler bestimmt wird. Dabei beginnen alle mit einem eigenen Serverraum, welchen man mit PEPENODE mit Mining-Geräte erweitern kann, die sich aufrüsten lassen.

Die Mining-Hardware lässt sich verbessern, die Layouts optimieren und neue Nodes hinzufügen, um auf diese Weise die Mining-Leistung zu steigern. Alle Knoten erhalten einzigartige Eigenschaften und bestimmte Geräte lassen sich besser miteinander kombinieren. Deshalb ist auch nicht die Größe, sondern die Strategie von größerer Bedeutung.

Durch die Optimierung der Mining-Anlage erhalten die Spieler immer höhere Belohnungen in dem eigenen PEPENODE-Coin. Zudem gibt es eine Rangliste, welche den höchsten Plätzen für ihre Spielleistung zusätzliche Belohnungen in Coins wie PEPE, FARTCOIN und weiteren vergütet.

Somit ist PepeNode ein Disruptor für das traditionelle Krypto-Mining. Denn anstelle teure Mining-Hardware zu kaufen und zu warten, kann durch ein intelligentes Gamesplay ein passives Einkommen in Kryptowährungen erzielt werden.

Daher wird auch der hart umkämpfte Markt des Krypto-Minings gemieden und stattdessen durch ein unterhaltsames Strategiespiel ersetzt, wodurch der Prozess erstmalig mit einem Spaßfaktor vereint wird.

Presale-Investoren von PepeNode profitieren am meisten

Der Launch des Spiels von PepeNode wird erst in einigen Wochen oder gar Monaten erfolgen. Denn der Vorverkauf des Projektes wurde gerade einmal vor rund einem Monat begonnen und laut der Roadmap ist das Release des Games erst nach dem TGE (Token Generation Event) geplant.

Mit einem jetzigen Investment kann man den späteren Investoren und den folgenden Preiserhöhungen zuvorkommen. Insbesondere durch einen Presale kann man sich sehr vorteilhafte Konditionen sichern.

Rund 35 % der über den Presale eingenommenen Mittel sollen in die Entwicklung des Mine-to-Earn-Spiels fließen, um sicherzustellen, dass das Spielerlebnis im Mittelpunkt des Projektaufbaus steht.

Die Investoren müssen jedoch nicht passiv darauf warten, dass Pepe sein Prognoseziel für das Jahr 2026 erreicht. Stattdessen bietet das Memecoin-Mining von PepeNode eine spannende Alternative.

Vorverkaufsinvestoren erhalten auch schon die Möglichkeit, ihre PEPENODE-Coins in den Smart Contract des Stakings einzuzahlen, um ein passives Einkommen mit einer jährlichen Rendite von dynamischen 727 % zu erhalten.

Auf diese Weise können die Anleger ihren PEPENODE-Bestand bis zur Einführung des Spiels maximieren, um später über jede Menge Ressourcen für den Aufbau und die Skalierung der Mining-Rigs zu haben, damit noch höhere Belohnungen verdient werden.

Deflationäre Tokenomics von PepeNode fördern langfristig den Kurs

Frühe Investoren profitieren sogar noch stärker. Denn während die Anleger von PepeNode aufgrund seiner Möglichkeiten, mehrere Memecoins zu verdienen, angezogen werden, nutzt dieser deflationäre Tokenomics. Somit wird der eigene Coin langfristig sogar in seinem Wert gefördert.

Dies geschieht über einen Burning-Mechanismus, der direkt an das Spiel gekoppelt wurde. Er wird jedes Mal dann ausgelöst, wenn die Spieler ein Upgrade bezahlen, wobei in diesem Falle 70 % der dafür verwendeten Coins dauerhaft vernichtet werden.

Noch befindet sich PepeNode am Anfang und daher ist davon auszugehen, dass es mit dem Ausbau der Reichweite und Nutzerbasis noch zu deutlich mehr Burnings kommen wird. Somit werden das Angebot weiter schwinden und der Preis von PEPENODE gefördert.

Der anhaltende Hype und die großzügige Staking-Rendite können sich auch förderlich auf die ersten Listungen der Kryptobörsen auswirken, da somit der Verkaufsdruck verringert werden.

Aufgrund der zunehmenden Aufmerksamkeit von PepeNode erwarten die Analysten der führenden Krypto-Nachrichten-Website InsideBitcoins auch, dass er um bis zu 100x steigen könnte.

So nehmen Sie am Vorverkauf von PepeNode teil

Den Presale von PepeNode finden Sie auf der offiziellen Website. Auf dieser werden die Kryptowährungen ETH, BNB, USDT (ERC-20 und BEP-20) und mit Bankkarten auch Fiatwährungen akzeptiert.

Möglich ist die Teilnahme mit jeder digitalen Geldbörse, wobei das Team von PepeNode die Best Wallet empfiehlt, die zu den Besten auf dem Krypto-Markt zählt. In dieser ist der Vorverkauf auch direkt über "Upcoming Tokens" auffindbar. Zudem lassen sich hierüber die Coins leichter verfolgen und beanspruchen.

Dank der Überprüfungen des Smart Contracts durch Coinsult, können die Investoren von einer höheren Sicherheit profitieren.

Folgen Sie PepeNode auch auf X und Telegram, um frühzeitig über wichtige Entwicklungen wie Listungen, Updates und Partnerschaften informiert zu werden.

