Altcoin-Explosion voraus: Michaël van de Poppe prognostiziert 2 Billionen Dollar Durchbruch

Analyst Michaël van de Poppe blickt optimistisch auf den Altcoin-Markt. Ihm zufolge steht die Altcoin-Gesamtmarktkapitalisierung kurz vor einem entscheidenden Ausbruch über die Marke von 2 Billionen Dollar. Der Kryptomarkt könnte sich aktuell kurz vor einer der explosivsten Phasen des laufenden Zyklus befinden, da Bitcoin zwar bereits mehrere neue Allzeithöchststände erreicht hat, doch im Altcoin-Sektor gibt es weiterhin starke Defizite.

Historischer Breakout: Parallelen zur explosiven Rallye von 2020

Der Kryptomarkt könnte sich aktuell kurz vor einer der explosivsten Phasen des laufenden Zyklus befinden. Viele der mittelgroßen oder kleineren Altcoins konnten bisher noch nicht an ihre Stärke aus dem letzten Bullenmarkt 2021 anknüpfen und werden mit großen Abschlägen im Vergleich zu ihren damaligen Allzeithochs gehandelt. Dabei befindet sich die Gesamtmarktkapitalisierung des Altcoin-Sektors kurz vor einem möglichen Ausbruch. Mit 1,7 Billionen Dollar liegt sie aktuell fast genau an dem Höchststand, der 2021 nicht überwunden werden konnte.

Man kann hier eine Parallele zur Situation im Jahr 2020 ziehen. Damals hatte die Altcoin-Marktkapitalisierung fast 2 Jahre lang eine stabile Basis gebildet, bevor es schließlich zum entscheidenden Ausbruch kam. Das damalige Widerstandsniveau lag bei rund 100 Milliarden Dollar, und sobald dieses geknackt wurde, folgte eine beispiellose Altcoin-Rallye, in der die Marktkapitalisierung um über 1.000 Prozent explodierte. Die derzeitige Konstellation erinnert dementsprechend stark an das Pre-Breakout-Muster von 2020. Sollte Bitcoin nun jedoch in eine Konsolidierungsphase übergehen, würde sich eine günstige Ausgangssituation für stärkere Liquiditätszuflüsse in den Altcoin-Sektor ergeben.

Günstige makroökonomische Bedingungen und ETF-Genehmigungen

Förderlich könnten hier auch makroökonomische und regulatorische Entwicklungen wirken. Schließlich werden in den USA derzeit wieder Leitzinssenkungen beschlossen, und eine Lockerung der Geldpolitik dürfte zu mehr Liquidität an den Märkten und einer größeren Risikobereitschaft institutioneller Investoren führen. Die könnten sich dann neben Bitcoin verstärkt auch für Altcoins interessieren, da diese oft ein höheres Renditepotenzial aufweisen.

Zuflüsse in den Altcoin-Sektor könnten zusätzlich steigen, falls einige oder alle der bereits beantragten Altcoin-Spot-ETFs genehmigt werden. Es gibt bereits zahlreiche Anträge für solche Fonds, und durch positive regulatorische Änderungen wurden erste Genehmigungen bereits erteilt. Sollte der Altcoin-Sektor die Marke von 1,8 Billionen Dollar überwinden können, könnte schnell eine Rallye der Marktkapitalisierung über 2 Billionen Dollar folgen. Vergleicht man die aktuelle Situation mit der von 2020 und geht von einem ähnlichen Wachstumspotenzial aus, könnte die Altcoin-Marktkapitalisierung sogar auf 5 bis 7 Billionen Dollar anwachsen.

