Bitcoin-Prognosen 2025: Investmentbanken sehen massives Aufwärtspotenzial

Der Bitcoin hat kürzlich ein neues Rekordhoch markiert und hat laut vielen Experten das Potenzial, weiter zu steigen. Auch die Investmentbank J.P. Morgan zeigt sich jetzt optimistisch und hat ihr Kursziel deutlich nach oben geschraubt. Verschiedene Analysten prognostizieren für die Mutter aller Kryptowährungen unterschiedliche, aber durchweg bullische Szenarien bis zum Jahresende.

J.P. Morgan hebt Bitcoin-Kursziel auf 165.000 US-Dollar an

Eigentlich gilt J.P. Morgan nicht gerade als das optimistischste Investmenthaus, wenn es um den Bitcoin geht. In der Vergangenheit hat insbesondere der Chef der Bank, Jamie Dimon, immer wieder mit negativen Kommentaren über die Mutter aller Kryptowährungen auf sich aufmerksam gemacht.

Doch trotzdem zeigen sich die Analysten des Investmenthauses vergleichsweise optimistisch, was den weiteren Kursverlauf von Bitcoin angeht. In einer neuen Studie haben die Experten ihr Kursziel auf 165.000 US-Dollar bis zum Jahresende aktualisiert, was eine Upside von 40 Prozent vom aktuellen Niveau impliziert. Ein wesentlicher Faktor in dieser Betrachtung ist die Kurs-Rallye bei Gold, denn die Verteuerung des Edelmetalls lässt das digitale Gold im Vergleich wesentlich attraktiver wirken. Weiterhin sehen die Analysten der Großbank einige fundamentale Treiber für den Bitcoin-Preis in Form der steigenden Staatsdefizite, der wachsenden geopolitischen Unsicherheit und der weiteren Abwertung des US-Dollars.

Andere Experten prognostizieren sogar 250.000 US-Dollar

J.P. Morgan ist also optimistisch für den Bitcoin, wenngleich das Kursziel im Vergleich zu dem einiger anderer Experten wie Tom Lee von Fundstrat eher konservativ erscheint. So sagte er in einem Interview mit CNBC: "Ich denke, Bitcoin sollte vor Jahresende wirklich auf diesen 120 aufbauen; 200.000, vielleicht 250?, und bestätigte damit gleichzeitig erneut sein Kursziel von 250.000 US-Dollar bis zum Jahresende.

Mit dieser These ist Experte Tom Lee übrigens nicht allein. Auch der Mitgründer der Börse BitMEX, Arthur Hayes, sieht einen ähnlichen Kursverlauf für den Bitcoin. So prognostizierte er kürzlich zum wiederholten Male, dass der Kurs der Mutter aller Kryptowährungen bis zum Jahresende auf 250.000 US-Dollar steigt. Treiber dieser Entwicklung sollen insbesondere die Ausweitung der Geldmenge in den USA sein.

