Snorter Bot und Chance auf 11,3x in 2025 bald vorbei: Presale nur noch 11 Tage

Der neue Telegram-Handelsroboter für Kryptowährungen mit dem Namen Snorter Bot Token (SNORT) ist mit seinem Vorverkauf in die finale Phase übergegangen, welche fortan nur noch weniger als 11 Tage läuft. Somit bietet sich eine der letzten Chancen, um frühzeitig in ein heiß erwartetes Projekte einzusteigen.

Bisher konnte Snorter mit seinem Fundraising fast 4,5 Mio. USD erreichen, da kontinuierlich neue Mittel in den Presale fließen. Schließlich beeilen sich die Käufer, um sich vor der offiziellen Markteinführung und den meist damit verbundenen Kursanstiegen zu positionieren.

Denn Snorter wird als der nächste große Konkurrent in dem boomenden Sektor der Telegram-Handelsroboter angesehen. Zudem handelt es sich im Unterschied zu seinen Wettbewerbern um einen der wenigen, welche einen eigenen Coin auf den Markt bringen. Zudem konkurriert er mit einigen führenden Projekten wie Banana Gun's BANANA.

Frühe Investoren können sich direkt an dem Projekt beteiligen, um eine Chance auf dreistellige und sogar vierstellige Renditen zu erhalten. Zudem startet der Coin in einem bullischen Marktumfeld, während ihm Analysten in den ersten zwei Monaten nach seinem Debüt Anstiege bis auf einen Kurs von 1 USD prognostizieren, was hohe Gewinne in Aussicht stellt.

Schließlich wird der SNORT-Coin zum jetzigen Zeitpunkt noch für einen Preis von 0,1073 USD angeboten. Dieser wird sich allerdings noch während des Presales automatisch mit jeder Phase weiter erhöhen, weshalb man sich nun beeilen sollte, um nicht später mehr zahlen zu müssen.

Vertrauen der Anleger wächst, da Snorter Konkurrenz bei Presale und Technologie übertrifft

Der Snorter Bot Token konnte in der Kryptoindustrie schnell Wellen schlagen. So hat er bereits neben frühen Investoren auch schon einige große Krypto-Medien und Influencer auf sich aufmerksam gemacht. Und das geschieht aus gutem Grund.

Denn seine Entwicklung schreitet mit Marktführern wie Maestro, Banana Gun und Trojan Kopf an Kopf voran. Zudem erhält Snorter eine große Unterstützung, da er schon fast 4,5 Mio. USD eingenommen hat, während es bei Banana Gun nur rund 3,9 Mio. USD waren.

Dies ist eine beeindruckende Leistung, wenn man einmal bedenkt, dass dessen Handelsroboter über die vergangenen sieben Tage das Handelsvolumen der Trading-Bots mit 176 Mio. USD dominiert und somit andere Konkurrenten wie Maestro und Trojan zusammen übertroffen hat.

Dass Snorter nun schon vor dem offiziellen Release mehr Mittel als Banana Gun eingeworben hat, verdeutlicht das große Interesse und Vertrauen der Investoren, während es gleichzeitig auf eine außergewöhnliche Chance hindeutet.

Source: https://dune.com/whale_hunter/dex-trading-bot-wars

Einige der Vorteile von Snorter sind auf dessen Wahl von Solana als beheimatete Blockchain zurückzuführen. Denn somit wird er nicht wieder andere von den langsameren Bestätigungszeiten und höheren Gasgebühren durch Ethereum belastet, wie Banana Gun und Maestro, denen auch die Multichain-Unterstützung in dieser Hinsicht nicht hilft.

Wegen der Solana-Grundlage kann Snorter eine Geschwindigkeit auf dem Niveau von Trojan erreichen, wobei er sich jedoch aufgrund seiner hohen Interoperabilität mit anderen Blockchains absetzt. Somit wird eine reibungslose Erweiterung auf Netzwerke wie Binance Smart Chain, Ethereum und weitere gewährt.

SNORT-Kurs-Prognose

Aufgrund dieser zahlreichen Vorteile ist es nicht verwunderlich, dass die Analysten bezüglich des SNORT-Coins bullisch gestimmt sind und mit ihren Prognosen für Aufsehen gesorgt haben.

Die Experten des führenden Krypto-Portals CryptoNews gehen davon aus, dass der Token nach seinem Start ein Allzeithoch von bis zu 1,21 USD erreichen kann. Ihr konservativer Tiefststand rechnet hingegen immerhin noch mit 0,93 USD.

Angesichts des aktuellen Preises von 0,1073 USD könnten Vorverkaufsinvestoren also nun noch immer einen Gewinn von 766 % oder eine Rendite von 8,67x erzielen, sofern auch nur das konservative Kursziel erreicht wird.

Sollte hingegen sogar der Bull Case eintreffen und ein Kurs von 1,21 USD ausgebildet werden, läge der Gewinn schon bei 1.027,7 % und die Rendite bei 11,3x. Dies sind allerdings nur die Prognosen für das laufende Jahr, wobei sie 2026 mit einem Höchstwert von 1,98 USD sogar noch bullischer ausfallen. Dies entspricht einem Plus von 1.745 % und 18,45x.

Quelle: https://cryptonews.com/price-predictions/snorter-token-price-prediction/

Prominente Krypto-Influencer wie Alessandro De Crypto und Apex Syndicate gehen sogar von noch höheren Kursen aus. Ihrer Meinung nach handelt es sich bei SNORT gar um einen potenziellen Kandidaten für 100x, sobald der Handelsroboter nutzbar ist und die Listungen beginnen.

Die hohen Erwartungen sind darauf zurückzuführen, dass es einer der wenigen Krypto-Bots mit einem Token ist und es mit seinen Eigenschaften mit der Konkurrenz wie Maestro, Banana Gun und Trojan aufnehmen kann, wobei er auch noch die Solana-Vorteile mitbringt.

Somit treffen die Begeisterung der Analysten und Influencer mit dem Erfolg der Trader zusammen, welche die bestehenden Handelsroboter verwenden. Nun scheint sich alles in dem SNORT-Coin zu konzentrieren, dessen Trading-Bot für Telegram schon bald verfügbar sein wird und die besten Eigenschaften der Konkurrenz vereint.

Noch können Sie den SNORT-Coin günstig im Presale kaufen

Die beste Möglichkeit, um die Rendite in der Kryptoindustrie zu steigern, besteht darin, möglichst früh in die chancenreichsten Projekte einzusteigen und anderen Investoren sowie den mit ihnen verbundenen Kursanstiegen zuvorzukommen. Genau dies ist jetzt mit dem Presale möglich.

Sobald neue Kryptowährungen von den Börsen erst einmal reihenweise eingeführt werden, steigen deren Preise meist schnell an, während immer mehr Anleger mit ihrem Kapital hinzuströmen. Angesichts des großen Interesses während des Presales, könnte sich die Nachfrage auch nach der Markteinführung fortsetzen und den Kurs steil in die Höhe treiben.

Noch haben Sie für die Teilnahme an dem Vorverkauf Zeit. Öffnen Sie dafür einfach die Website von Snorter. Akzeptiert werden entweder die Kryptowährungen SOL, ETH, BNB, USDT, USDC oder mit Bankkarten auch Fiatwährungen.

Ihre neu erworbenen SNORT-Coins können auch schon in den Staking-Pool eingezahlt werden, um von einer jährlichen Rendite in Höhe von dynamischen 110 % zu profitieren.

Das Team von Snorter empfiehlt für die Teilnahme an dem Vorverkauf die Best Wallet, die zu den besten Multichain-Wallets der Kryptoindustrie zählt. Denn in dieser finden Sie einige der besten neuen Presales und können die Coins einfach kaufen, beanspruchen und verfolgen. Diese können Sie über Google Play und den Apple App Store herunterladen.

Schließen Sie sich auch der Community von Snorter auf X und Instagram an, damit Sie immer möglichst früh über die neuesten Entwicklungen erfahren.

Jetzt Snorter Bot Token besuchen!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.