Dem Mistrade-Antrag wurde stattgegeben. Folgende Geschaefte in der ISIN DE000VH234Q8, Wertpapier-Name: TurboP O.End Silber 54,15, wurden aufgehoben:
Dem Mistrade-Antrag wurde stattgegeben. Folgende Geschaefte in der ISIN DE000VH4YZ60, Wertpapier-Name: TurboP O.End Silber 54,46, wurden aufgehoben:
Datum Zeit Volumen Preis
09.10.2025 18:04:40 50,000 3.28
09.10.2025 18:05:09 50,000 3.25
09.10.2025 18:05:49 75,000 2.99
Dem Mistrade-Antrag wurde stattgegeben. Folgende Geschaefte in der ISIN DE000VH4YZ60, Wertpapier-Name: TurboP O.End Silber 54,46, wurden aufgehoben:
Datum Zeit Volumen Preis
09.10.2025 18:04:40 50,000 3.28
09.10.2025 18:05:09 50,000 3.25
09.10.2025 18:05:49 75,000 2.99
© 2025 Xetra Newsboard