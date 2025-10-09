Die Aktie des Kochboxenversenders HelloFresh setzt am Donnerstag mit einem Plus von mehr als 7 Prozent ein dickes Ausrufezeichen. Auslöser ist ein Upgrade der Analysten von UBS. Die UBS hat ihre Einschätzung für die Aktien von HelloFresh von Neutral auf Kaufen angehoben und ein neues Kursziel von 10,80 Euro gesetzt. Das Analysehaus sieht einen klaren Wendepunkt für das Unternehmen und prognostiziert eine Rückkehr zu stabilem Wachstum sowie die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
