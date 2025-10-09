NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach einer Informationsveranstaltung für Analysten zum Quartalsende auf "Hold" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Im Gegensatz zu BMW hätten die Stuttgarter die Zielspanne für die bereinigte Marge auf das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) der Auto-Sparte in diesem Jahr beibehalten, auch wenn nunmehr das untere Ende des Korridors angepeilt werde, schrieb Philippe Houchois in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Geholfen hätten dabei ein solider Modellmix bei Fahrzeugtypen aus der Oberklasse und eine gute Kontrolle der Fixkosten./rob/la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 14:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 14:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007100000





© 2025 dpa-AFX-Analyser