IHS Holding Limited (NYSE: IHS) ("IHS Towers"), gemessen an der Anzahl der Sendemasten einer der weltweit größten unabhängigen Eigentümer, Betreiber und Entwickler von gemeinsam genutzter Kommunikationsinfrastruktur, hat heute den Abschluss des Verkaufs von 100 der Anteile an IHS Rwanda Limited (" IHS Rwanda") einschließlich seiner rund 1.467 Standorte1 an Paradigm Tower Ventures über das Vehikel Paradigm Infrastructure Holdings (PIH) als Teil eines Konsortiums mit Convergence Partners Digital Infrastructure Fund L.P ("CPDIF"), British International Investment PLC ("BII") und Société de Promotion et de Participation pour la Coopération Economique S.A. ("PROPARCO") bekannt gegeben.

Der Verkauf der ruandischen Geschäftsbereiche des Unternehmens ist Teil der strategischen Initiativen von IHS Towers, die auf die Schaffung von Mehrwert für die Aktionäre abzielen.

JPMorgan fungierte bei dieser Transaktion als Finanzberater für IHS Towers.

Über IHS Towers: IHS Towers ist, gemessen an der Anzahl der Sendemaster, einer der größten unabhängigen Eigentümer, Betreiber und Entwickler von gemeinsam genutzter Kommunikationsinfrastruktur in der Welt und konzentriert sich ausschließlich auf die Schwellenländer. Das Unternehmen verfügt über mehr als 37.000 Sendemasten in seinen sieben Märkten, darunter Brasilien, Kamerun, Kolumbien, Côte d'Ivoire, Nigeria, Südafrika und Sambia. Für weitere Informationen senden Sie bitte eine E-Mail an: communications@ihstowers.com oder besuchen: www.ihstowers.com

Über Paradigm Tower Ventures: Stephen Harris, Hal Hess und Steven Marshall, angesehene und erfahrene ehemalige Führungskräfte globaler und afrikanischer Sendemasten-Unternehmen, gründeten Paradigm Infrastructure im Jahr 2019. Sie verfügen über umfangreiche Erfahrung im Erwerb und Betrieb von Turmgeschäften in verschiedenen Märkten. Diese Transaktion stellt die erste Investition von Paradigm Tower Ventures dar, einer neuen Tower-Plattform, die sich auf den Ausbau neuer gemeinschaftlich genutzter Mobilfunkinfrastrukturen in Subsahara-Afrika konzentriert.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Wir gehen davon aus, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen unter die einschlägigen Safe-Harbor-Bestimmungen für zukunftsgerichtete Aussagen (oder deren Äquivalent) der jeweils anwendbaren Rechtsordnung fallen, einschließlich der Bestimmungen in Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung. Alle Aussagen in diesem Dokument, die nicht auf historischen Fakten beruhen, können zukunftsgerichtete Aussagen sein. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen an Begriffen wie "kann", "wird", "sollte", "erwartet", "plant", "antizipiert", "könnte", "beabsichtigt", "Ziele", "verpflichtet", "projiziert", "erwägt", "glaubt", "schätzt", "prognostiziert", "vorhersagt", "potentiell" oder "fortsetzen" oder der Verneinung dieser Begriffe oder anderen ähnlichen Ausdrücken erkennen. Wir haben diese zukunftsgerichteten Aussagen weitgehend auf unseren aktuellen Erwartungen und Prognosen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und finanzieller Trends basiert, von denen wir glauben, dass sie sich auf unser Geschäft, unsere Finanzlage und unsere Betriebsergebnisse auswirken könnten. Obwohl wir der Ansicht sind, dass diese Informationen eine angemessene Grundlage für solche Aussagen bilden, können diese Informationen begrenzt oder unvollständig sein, und unsere Aussagen sollten nicht so verstanden werden, dass wir alle potenziell verfügbaren relevanten Informationen umfassend geprüft oder überprüft haben. Diese Aussagen sind von Natur aus unsicher, und Anleger werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf diese Aussagen zu verlassen. Sie sollten diese Pressemitteilung und die Dokumente, auf die wir in dieser Pressemitteilung verweisen, in dem Bewusstsein lesen, dass unsere tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge erheblich von unseren Erwartungen abweichen können. Weitere Informationen zu solchen Annahmen, Risiken und Ungewissheiten finden Sie in unseren bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) eingereichten Unterlagen, einschließlich unseres Jahresberichts auf Formular 20-F für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr. Wir schränken alle unsere zukunftsgerichteten Aussagen durch diese Vorsichtshinweise ein. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieser Pressemitteilung. Sofern nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben, übernehmen wir keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Darüber hinaus werden Verweise auf Websites oder andere Dokumente, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind, lediglich aus Gründen der Benutzerfreundlichkeit bereitgestellt, und deren Inhalt wird nicht durch Verweis in diese Pressemitteilung aufgenommen.

1 Zum 30. Juni 2025

Contacts:

Anfragen: Investoren

Kontaktinformationen:

IHS Africa (UK) Limited

1 Cathedral Piazza

123 Victoria Street

London, SW1E 5BP

Vereinigtes Königreich

investorrelations@ihstowers.com

Anfragen: Presse

Kontaktinformationen:

IHS Africa (UK) Limited

1 Cathedral Piazza

123 Victoria Street

London, SW1E 5BP

Vereinigtes Königreich

ihstowers@teneo.com

Anfragen: Sonstige

Kontaktinformationen:

IHS Africa (UK) Limited

1 Cathedral Piazza

123 Victoria Street

London, SW1E 5BP

Vereinigtes Königreich

+442081061600

communications@ihstowers.com