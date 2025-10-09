Im Zeitraum zwischen Mitte Oktober und Anfang November 2025 soll der Anfang des Jahres entdeckte Komet C/2025 A6 (Lemmon) mit bloßem Auge zu erkennen sein -Â wenn das Wetter mitspielt. Wo und wann Lemmon am besten zu sehen ist. Anfang Januar 2025 war der Komet C/2025 A6 Lemmon vom Mount Lemmon Survey Observatorium entdeckt worden, von dem der Himmelskörper seinen Namen erhielt. In den kommenden Tagen soll Lemmon auch von Deutschland aus mit bloßem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n