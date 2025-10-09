Die Kombination aus Tempus' datengestützter Expertise und der skalierbaren Einzelzellplattform von Parse fördert die Multiomics-Forschung

Parse Biosciences, der Marktführer für skalierbare und unkomplizierte Einzelzellsequenzierung, begrüßt Tempus als neuestes Mitglied seines Certified Service Provider-(CSP-)Programms. Die beiden Unternehmen werden gemeinsam daran arbeiten, den Zugang zu hochwertigen und skalierbaren Einzelzelldaten zu erweitern, und Tempus dabei helfen, sein integriertes Multiomics-Angebot voranzubringen.

Das 2024 gestartete CSP-Programm von Parse führt eine globale Community führender Dienstleister zusammen und erleichtert Wissenschaftlern den Zugang zu modernen Einzelzelltechnologien. Mit seinem Beitritt zu diesem Netzwerk verbindet Tempus die bewährte Skalierbarkeit und Qualität von Parse mit seiner eigenen Multiomics-Expertise und weist seinen Kunden einen sicheren Pfad von der explorativen Forschung bis hin zu umfangreichen, datengestützten Studien.

"Wir teilen das Ziel von Parse, zuverlässige und innovative Lösungen für die Forschung bereitzustellen, und freuen uns darauf, unseren Kunden Einzelzellsequenzierung anzubieten, um diese Arbeit zu unterstützen", kommentiert Mike Yasiejko, Executive Vice President bei Tempus.

"Von Anfang an hatten wir den Anspruch, die Einzelzellanalyse unkompliziert, skalierbar und wirkungsvoll zu machen. Die Zusammenarbeit mit Tempus bringt uns diesem Ziel ein gutes Stück näher", so Dr. Alex Rosenberg, Mitbegründer und CEO von Parse Biosciences. "Durch unseren Schulterschluss verfügen wir nun über die erforderliche Größe und integrierte Datenbasis, um komplexe biologische Fragestellungen in den Lebenswissenschaften zu beantworten."

Über Parse Biosciences

Parse Biosciences ist ein weltweit tätiges Life-Sciences-Unternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, den Fortschritt in der menschlichen Gesundheit und der wissenschaftlichen Forschung zu beschleunigen. Parse Biosciences ermöglicht Forschern die Sequenzierung von Einzelzellen in noch nie dagewesenem Umfang und mit beispielloser Einfachheit. Die innovativen Lösungen des Unternehmens bringen bahnbrechende Entdeckungen in den Bereichen Krebsbehandlung, Geweberegeneration und Stammzelltherapie hervor.

Auf dem Fundament einer bahnbrechenden Technologie, die an der University of Washington entwickelt wurde, hat Parse Biosciences über 100 Millionen US-Dollar eingeworben und wird weltweit in über 3.000 Labors eingesetzt. Das wachsende Produktportfolio umfasst Evercode Whole Transcriptome, Evercode TCR, Evercode BCR, CRISPR Detect, Gene Select und Trailmaker für die erweiterte Datenanalyse. Parse Biosciences mit Sitz im pulsierenden Stadtbezirk South Lake Union in Seattle hat kürzlich eine 34.000 Quadratfuß große Anlage mit hochmodernen Labors eröffnet, um seine Mission zur Förderung der globalen Forschung zu unterstützen. Weitere Informationen unter www.parsebiosciences.com.

