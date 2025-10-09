NetApp StorageGRID unterstützt KI-basierte Entwicklung, Simulation und Rennstrategie für das wettbewerbsfähige Motorsportteam

Das Aston Martin Aramco Formula One®-Team gab heute bekannt, dass es die Migration abgeschlossen hat und nun 100 Prozent der Datenspeicherung mit NetApp® (NASDAQ: NTAP), dem Unternehmen für intelligente Dateninfrastrukturen, vornimmt. Aston Martin Aramco wird seinen Entwicklungs-, Simulations- und Streckenbetrieb gestützt auf die einheitliche, sichere und KI-fähige Dateninfrastruktur von NetApp ausführen.

Durch die Schaffung einer intelligenten Dateninfrastruktur, die vollständig auf NetApp-Lösungen basiert, profitiert das Aston Martin Aramco-Team von einem nahtlosen Zugriff auf kritische Daten, was eine schnellere Entscheidungsfindung in Millisekundenschnelle ermöglicht. Dazu gehört die Integration KI-gestützter Arbeitsabläufe, die kürzere Entwicklungs- und Fertigungszyklen und eine bessere Performance ermöglichen. NetApp StorageGRID bietet eine skalierbare, geografisch verteilte Objektspeicherung mit Resilienz der Unternehmensklasse, um die umfangreichen Datensätze zu verwalten, die im Rahmen der Operationen des Aston Martin Aramco-Teams generiert werden, während BlueXP eine einheitliche Kontrolle und Beobachtbarkeit für das gesamte Datenökosystem ermöglicht.

NetApp liefert leistungsstarke Lösungen für Datenspeicherung und Datenmanagement in Echtzeit, mit denen Aston Martin Aramco die Telemetrie analysieren, Rennstrategien optimieren und die Fahrzeugleistung auf und neben der Strecke verbessern kann. NetApp bietet einen nahtlosen Datenzugriff in Cloud- und Edge-Umgebungen und stellt dadurch sicher, dass Engineering-Teams basierend auf genauen und aktuellen Informationen Entscheidungen in Sekundenschnelle treffen können.

NetApp ermöglicht es Aston Martin Aramco, komplexe Simulationen schneller und effizienter auszuführen. Dazu bietet es Datenspeicher mit hohem Durchsatz und nahtlosen Zugriff auf umfangreiche Datensätze in hybriden Cloud-Umgebungen. Dadurch werden wiederum die Entwurfsiterationen beschleunigt, sodass die Ingenieure Aerodynamik, Strategie und Performance verfeinern können, noch bevor der Wagen auf die Strecke rollt.

Fabrizio Pilotti, CIO, Aston Martin Aramco Formula One-Team: "Wir generieren und analysieren Petabytes von Daten, von Simulationen im CoreWeave-Windkanal und CFD-Workloads bis hin zu Streckentelemetrie, um ein siegreiches Fahrzeug und ein siegreiches Team zu entwickeln. NetApp bietet eine skalierbare und sichere Infrastruktur, die auf KI-Funktionen und andere leistungsstarke Rechen-Workloads zugeschnitten ist. So können wir die richtigen datengestützten Entscheidungen in den Bereichen Design, Simulation und Rennstrategie treffen."

Gabie Boko, Chief Marketing Officer bei NetApp: "Formula One ist eine der anspruchsvollsten technischen Umgebungen der Welt. Entscheidungen auf der Strecke, die in Millisekunden getroffen werden müssen, entscheiden über den Sieg. Die Basis bilden tausende von Entwurfs- und Konstruktionsentscheidungen in den vorhergehenden Wochen. Das Aston Martin Aramco-Team braucht umgehenden Zugriff auf umfangreiche Datensätze aus verschiedenen Quellen, ohne Zeit oder Ressourcen mit der Orchestrierung von Daten von verschiedenen Plattformen zu verschwenden. Das Vertrauen von Aston Martin Aramco in NetApp als einziger Speicheranbieter validiert unsere Expertise in der Unterstützung intelligenter Dateninfrastruktur, die datengestützte Entscheidungen nach Maß ermöglicht."

Über NetApp

NetApp ist das Unternehmen für intelligente Dateninfrastrukturen, das einheitliche Datenspeicherung, integrierte Daten-, Betriebs- und Workload-Services kombiniert, um aus einer Welt voller Störungen eine Chance für jeden Kunden zu machen. NetApp schafft eine silofreie Infrastruktur und nutzt Observability und KI, um das branchenweit beste Datenmanagement zu ermöglichen. Als einziger unternehmensgerechter Speicherdienst, der nativ in die größten Clouds der Welt eingebettet ist, bietet unser Datenspeicher nahtlose Flexibilität. Darüber hinaus schaffen unsere Datendienste einen Datenvorteil durch überlegene Cyber-Resilienz, Governance und Anwendungsagilität. Unsere Betriebs- und Workload-Services sorgen durch Observability und KI für eine kontinuierliche Optimierung der Leistung und Effizienz von Infrastruktur und Workloads. Unabhängig von Datentyp, Arbeitslast oder Umgebung können Sie mit NetApp Ihre Dateninfrastruktur transformieren, um Ihre Geschäftsmöglichkeiten zu realisieren. Erfahren Sie mehr unter www.netapp.com oder folgen Sie uns auf X, LinkedIn, Facebook und Instagram

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Handelsmarken von NetApp, Inc. Andere Firmen- und Produktnamen können Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

Über das Aston Martin Aramco Formula One-Team

Die reichhaltige Geschichte von Aston Martin im Rennsport reicht bis 1913 und zu seinen Gründern Lionel Martin und Robert Bamford zurück. Den Startschuss für die Fertigung leistungsstarker Luxusfahrzeuge, zu denen heute der DB12, Vantage, Vanquish, DBX707 und der durch die F1 inspirierte Aston Martin Valkyrie gehören, gab der frühe Erfolg beim Aston Hill Climb. Die Marke feierte ihr Debüt beim Großen Preis 1922, fuhr in Le Mans 1959 einen klaren Sieg ein und kehrte 2021 unter der Führung von Lawrence Stroll in die Formel Eins zurück.

Seitdem hat das Team umfangreiche Investitionen getätigt, darunter insbesondere die Eröffnung des AMR Technology Campus in Silverstone im Jahr 2023, der sich durch ein nachhaltiges Design und einen modernen Windkanal auszeichnet, der 2025 in Betrieb genommen wurde.

Auf der Strecke glänzen der Kanadier Lance Stroll und der Doppelweltmeister Fernando Alonso, die von den Test- und Reservefahrern Felipe Drugovich und Stoffel Vandoorne sowie dem Team-Botschafter Pedro de la Rosa und Nachwuchsfahrer Jak Crawford unterstützt werden. Aston Martin Aramco fährt auch in der F1®-Academy-Rennserie für Frauen, mit der schweizerischen Fahrerin Tina Hausmann unter der Mentorin Jessica Hawkins, F1® Academy Head of Racing und Fahrerbotschafterin des Teams.

Abseits der Strecke fördert Aston Martin Aramco den Fortschritt über seine I AM A FAN-Engagement-Plattform und das ESG-Programm "Make A Mark" zur Förderung von Nachhaltigkeit, Inklusion und gesellschaftlichem Engagement. Partnerschaften mit Racing Pride, Spinal Track und der Aleto Foundation unterstützen Inklusivität, Zugänglichkeit und Führungsentwicklung. Der Einsatz des Teams für Energieeffizienz wird durch die Zertifizierung nach ISO 50001 belegt.

