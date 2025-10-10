Das neue Modell bietet eine vorhersehbare, flexible Kostenstruktur für Anwendungen mit hohem Datenverkehr und langen Sitzungen

Esri, der weltweit führende Anbieter von Standortdaten, hat heute die Einführung eines neuen Preismodells für die Nutzung von Basiskarten über die ArcGIS Location Platform bekannt gegeben. Dieses Nutzungsmodell ergänzt die bestehende Preisgestaltung für die Kachelnutzung, die Kunden weiterhin entsprechend ihren betrieblichen Anforderungen wählen können. Entwickler und Organisationen verfügen nun über eine vorhersehbarere und kostengünstigere Möglichkeit, die hochwertigen Basiskarten von Esri in ihre Anwendungen und Geschäftssysteme zu integrieren.

Die zusätzliche Preisoption für die ArcGIS Location Platform ist besonders wertvoll für Anwendungen mit hohem Datenverkehr oder solchen mit verlängerten Benutzersitzungen, wie beispielsweise Immobilienportale, Mitfahr-Apps oder Lieferverfolgungssysteme. Durch die Ausrichtung der Preisgestaltung an tatsächlichen Benutzerinteraktionen wie Schwenken, Zoomen und Suchen können Entwickler die Kosten besser prognostizieren.

"Unternehmen haben mit unvorhersehbaren Kosten im Zusammenhang mit Karten zu kämpfen, was die Entwicklung nachhaltiger Geschäftsmodelle erschwert", erklärte David Cardella, Group Product Manager bei Esri. "Mit der Einführung der sitzungsbasierten Preisgestaltung bieten wir unseren Kunden die Möglichkeit, das Modell zu wählen, das ihre Ziele am besten unterstützt sei es die Senkung von Kosten, die Verbesserung der Vorhersagbarkeit oder die sichere Skalierung."

Das neue Preismodell steht sowohl neuen als auch bestehenden Nutzern der ArcGIS Location Platform zur Verfügung. Es wurde entwickelt, um den Anforderungen von Entwicklern, CTOs und Produktleitern in einer Vielzahl von Branchen gerecht zu werden, darunter Immobilien, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, E-Commerce und Einzelhandel, Medien, Logistik und mehr. Es ermöglicht Unternehmen, datengestützte Karten problemlos in die Systeme zu integrieren, die sie verwenden und auf die sich ihre Kunden verlassen.

Um mehr über den ArcGIS Basemap Style-Dienst zu erfahren und die Preisoptionen zu erkunden, besuchen Sie bitte esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-location-platform/services/basemaps.

