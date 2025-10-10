Bitcoin-Kurs-Prognose: Nach Korrektur wird der Bullenmarkt fortgesetzt

Noch am 6. Oktober konnte der Bitcoin-Kurs ein neues Allzeithoch von 126.198,07 USD ausbilden. Allerdings kam es danach nicht zu dem erwünschten Blow-Off-Top, sondern einer Bärenfalle. Was zuletzt alles Wichtiges passiert ist und in der nächsten Zeit BTC beeinflussen wird, erfahren Sie jetzt in der folgenden Bitcoin-Kurs-Prognose.

Diese Ereignisse haben den Bitcoin-Kurs zuletzt belastet

Nachdem sich China und die USA erst im Handelskonflikt wieder etwas annähern konnten und somit die Exportkontrollen der seltenen Erden von der asiatischen Weltmacht etwas gelockert wurden, hat sich die Lage zuletzt wieder etwas verschärft, nachdem Donald Trump von seinem Friedenskurs mit Russland abgekommen war und den totalen Sieg für die Ukraine sowie Waffenlieferungen aus den Vereinigten Staaten als Option in den Raum gestellt hatte.

Vermutlich auch deswegen hat das chinesische Handelsministerium neue Regeln für die seltenen Erden verkündet, von denen vor allem die Militärindustrie der USA betroffen wird. Diese sollen schon ab dem 1. Dezember gültig werden und wurden wohl auch von dem Taiwan-Konflikt beeinflusst. Somit könnten wieder Vergeltungsmaßnahmen der USA und daher neue Zölle und eine höhere Inflation die Folge sein.

Ein bullisches Signal wurde hingegen von dem Präsidenten der New York Fed, John Williams, ausgesandt, als dieser äußerte, dass er weitere Zinssenkungen in diesem Jahr unterstützt. Zudem ergänzte er, dass er nicht davon ausgeht, dass die Vereinigten Staaten nun auf eine Rezession zusteuert. Ähnlich schätzen es die Märkte ein, die zu 94,6 % im Oktober 25 Basispunkte einpreisen.

Hinzu kam etwas FUD aufgrund der steilen Abverkäufe der BNB-Memecoins, die zuletzt noch einen Boom erlebt hatten. In diesem Zusammenhang haben einige Investoren auch den ehemaligen Binance-Geschäftsführer Changpeng Zhao (CZ) kritisiert, da sie allein über die letzten 24 Stunden höhere Verluste von teilweise 81 bis 96 % erlitten haben.

Bitcoin-Kurs-Prognose für das Jahr 2025

Bezüglich der potenziellen Bitcoin-Reserve hat das Unternehmen Chainalysis empfohlen, dass sich derzeit noch immer 75 Mrd. USD in Krypto-Assets befinden, die mit kriminellen Aktivitäten in einem Zusammenhang stehen. Somit könnten die BTC-Regierungskäufe wieder etwas verzögert werden, wobei es auch hier zuletzt neue Andeutungen gab.

So wurden heute in der Krypto-Community berichtet, dass sich Matthew Schulz, der Geschäftsführer des Krypto-Mining-Unternehmens Clean Spark, mit dem US-Finanzminister Scott Bessent getroffen haben soll, wonach die US-Regierung plane, noch weitere Bitcoins zu erwerben. Ebenfalls sehr bullisch ist, dass S&P indessen verschiedene Kryptoindizes offeriert.

Somit könnte es doch noch zu dem starken Katalysator kommen. Denn die US-Regierung hatte ursprünglich geplant, über die nächsten 5 Jahre insgesamt auf einen Bitcoin-Bestand von 1 Mio. Coins zu kommen. Bisher kontrollieren sie laut den Angaben von Arkham 198.021 BTC, sodass noch weitere 800.000 BTC steuerneutral gekauft werden könnten.

Positives gab es heute von State Street zu berichten, denn 60 % der institutionellen Investoren würden inzwischen planen, einen Teil ihrer Portfolios in Bitcoin und andere Kryptowährungen zu investieren. Denn das Unternehmen verwaltet aktuell 5,1 Bio. USD, von denen schätzungsweise bei einem Anteil von 5 bis 10 % somit 153 Mrd. USD bis 306 Mrd. USD in Bitcoin fließen könnten.

Zudem wurde auch entschieden, dass der luxemburgische Staatsfonds einen Anteil von 1 % in Bitcoin-Spot-ETFs investieren wird, wonach es nach eigenen Aussagen der erste Staatsfonds aus der Eurozone sein soll. Schließlich hat der norwegische Staatsfonds nur indirekt in Bitcoin investiert, wie über Strategy. Der luxemburgische Fonds kontrolliert ein Vermögen von 730 bis 900 Mio. USD, womit es 7,60 Mio. USD bis 8,25 Mio. USD wären.

Nach der Einschätzung von Cathie Wood wird BTC bald sogar eine höhere Marktkapitalisierung als Apple und Amazon erreichen. Die De-minimis-Steuerbefreiung, an welcher die US-Senatorin Cynthia Lummis arbeitet, könnte die Adoption sogar noch einmal beschleunigen. Aber auch die Krypto-Treasuries kaufen derzeit 7x mehr als die Emissionsmenge in derselben Zeit, sodass nach temporären Korrekturen bis Jahresende Kurse von 200.000 bis 250.000 USD erreicht werden sollten, insbesondere im bullischen Q4.

Wale bereiten sich auf den nächsten Bitcoin-Katalysator in Q4 vor

Schon im vierten Quartal dieses Jahres wird voraussichtlich die schnellste Bitcoin-Layer-2 Bitcoin Hyper ihren Launch vollziehen. Somit soll sich BTC so schnell wie noch nie übertragen lassen, wobei dank der Nutzung der SVM als App-Layer ähnliche Eigenschaften wie mit Solana und somit einer der am besten skalierbaren Blockchains gewährt werden.

Damit lassen sich auch Bitcoins mit einer Geschwindigkeit von weniger als 100 ms und mit Gebühren von unter 1 Cent übertragen. Darüber hinaus findet eine bedeutende Expansion der Bandbreite statt, wobei aufgrund der Hardwarebeschleunigung und einer parallelen Verarbeitung theoretisch unendlich skaliert werden kann.

Somit erfüllt BTC endlich die nötigen Eigenschaften, wie sie einst einer ihrer Hauptentwickler und vermutlich auch Satoshi Nakamoto entsinnt hatte. Zudem ermöglicht Bitcoin Hyper das Deponieren von dezentralen Anwendungen. Durch die Interoperabilität mit der Solana-Blockchain kann dabei eine der größten Entwickler-Communitys erschlossen werden.

Bitcoin Hyper macht die Bitcoin-Blockchain mit der Erweiterung geeignet für zahlreiche Kryptosektoren. Viele von ihnen wie Tokenisierung, Künstliche Intelligenz und weitere sollen in der nächsten Zeit weiter stark wachsen und mehrere Billionen US-Dollar ausmachen. Aber auch jetzt würde schon ein Anteil von 1 % der Marktkapitalisierung für HYPER-Investoren einem Gewinn von 100x entsprechen.

Deshalb hat Bitcoin Hyper auch schon eine große Reichweite erreicht und viele Wale überzeugt. Auf diese Weise hat das Projekt mit seinem ICO bisher 22,89 Mio. USD eingenommen. Wer sich nun beeilt und innerhalb der nächsten zwei Tage die HYPER-Coins kauft, die von allen Netzwerkteilnehmern für die Gebühren benötigt werden, kann sie noch für den aktuellen Verkaufspreis von 0,013095 USD erhalten.

