Zu den wichtigsten Ergebnissen des Berichts für 2026 gehören:

Identitätsdiebstähle nehmen zu und treiben die Kosten in die Höhe

Helpdesk-Hijacks entwickeln sich zu einer großen Bedrohung

Der Optimismus in Bezug auf KI ist groß, aber die Entwicklung hin zu passwortlosen Systemen stagniert

Ein neuer globaler Bericht von RSA, dem führenden Anbieter von Sicherheitslösungen für Identitäten, zeigt, dass Identitätsdiebstähle in diesem Jahr häufiger und kostspieliger waren als im Vorjahr. Der heute veröffentlichte 2026 RSA ID IQ Report enthält wichtige Erkenntnisse von mehr als 2.100 Fachleuten aus den Bereichen Cybersicherheit, Identitäts- und Zugriffsmanagement (IAM) und IT darüber, wie häufig Identitätsprobleme in Unternehmen auftreten, welche finanziellen Auswirkungen dies auf ihre Unternehmen hat, wie sie das Potenzial von KI für die Cybersicherheit einschätzen, welche Faktoren das Wachstum der passwortlosen Authentifizierung einschränken und vieles mehr.

Zu den wichtigsten Ergebnissen zählen:

Die Häufigkeit von Identitätsverletzungen ist gestiegen : 69 der Unternehmen haben in den letzten drei Jahren eine identitätsbezogene Verletzung erlebt, was einem Anstieg von 27 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dieser relative Anstieg um 64 deutet entweder auf eine Zunahme erfolgreicher Identitätsangriffe, eine bessere Erkennung oder Meldung oder beides hin. In jedem Fall zeigt der Bericht, dass das Identitätsrisiko noch gefährlicher geworden ist.

: 69 der Unternehmen haben in den letzten drei Jahren eine identitätsbezogene Verletzung erlebt, was einem Anstieg von 27 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dieser relative Anstieg um 64 deutet entweder auf eine Zunahme erfolgreicher Identitätsangriffe, eine bessere Erkennung oder Meldung oder beides hin. In jedem Fall zeigt der Bericht, dass das Identitätsrisiko noch gefährlicher geworden ist. Die Kosten für Identitätsverletzungen sind gestiegen: 45 der Unternehmen gaben an, dass die Kosten für eine Identitätsverletzung die von IBM definierten typischen Kosten für eine Verletzung überstiegen. Bemerkenswert ist, dass 24 der Unternehmen angaben, dass die Kosten 10 Millionen US-Dollar überstiegen, was einem Anstieg von drei Prozentpunkten gegenüber der Vorjahresumfrage entspricht.

45 der Unternehmen gaben an, dass die Kosten für eine Identitätsverletzung die von IBM definierten typischen Kosten für eine Verletzung überstiegen. Bemerkenswert ist, dass 24 der Unternehmen angaben, dass die Kosten 10 Millionen US-Dollar überstiegen, was einem Anstieg von drei Prozentpunkten gegenüber der Vorjahresumfrage entspricht. IT-Helpdesk-Umgehung und Social-Engineering-Angriffe sind eine der größten Bedrohungen : Nach den viel beachteten Verstößen bei MGM Resorts, Caesars Entertainment Group und Marks Spencer, die ihren Ursprung in den IT-Helpdesks der Unternehmen hatten, sind 65 der Unternehmen ernsthaft besorgt über ähnliche Angriffe, und 51 betrachten Angriffe zur Umgehung des Service Desks als ihr größtes Risiko.

: Nach den viel beachteten Verstößen bei MGM Resorts, Caesars Entertainment Group und Marks Spencer, die ihren Ursprung in den IT-Helpdesks der Unternehmen hatten, sind 65 der Unternehmen ernsthaft besorgt über ähnliche Angriffe, und 51 betrachten Angriffe zur Umgehung des Service Desks als ihr größtes Risiko. Die Einführung passwortloser Verfahren stößt auf Hindernisse : 90 der Unternehmen gaben an, dass die Umstellung auf passwortlose Authentifizierung mit Herausforderungen verbunden ist. Diese Schwierigkeiten spiegeln sich im Verhalten der Benutzer wider, da 57 passwortlose Verfahren immer noch nicht als primäre Authentifizierungsmethode verwenden.

: 90 der Unternehmen gaben an, dass die Umstellung auf passwortlose Authentifizierung mit Herausforderungen verbunden ist. Diese Schwierigkeiten spiegeln sich im Verhalten der Benutzer wider, da 57 passwortlose Verfahren immer noch nicht als primäre Authentifizierungsmethode verwenden. Optimismus und Akzeptanz von KI im Bereich Cybersicherheit: Der Cybersicherheitssektor ist weitgehend optimistisch in Bezug auf KI. 83 gehen davon aus, dass KI in den nächsten drei Jahren mehr Vorteile für die Cybersicherheit als für die Cyberkriminalität bringen wird. Dieser Optimismus schlägt sich in Taten nieder: 91 der Unternehmen planen, KI in diesem Jahr in ihre Technologieplattform zu integrieren, was einem Anstieg von 12 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr entspricht.

"Der 2026 RSA ID IQ Report unterstreicht, dass die Identitätsprüfung in zu vielen Unternehmen zu oft versagt", sagte Greg Nelson, CEO von RSA. "Die Wahrscheinlichkeit einer Sicherheitsverletzung und die Kosten der Untätigkeit sind zu hoch, als dass Führungskräfte den Status quo tolerieren könnten. Stattdessen sollten diese neuen Erkenntnisse Unternehmen dazu veranlassen, schnell zu handeln, um ihre Sicherheit zu gewährleisten."

"Identitätsbezogene Sicherheitsverletzungen explodierten im Jahr 2026 und stiegen innerhalb nur eines Jahres von 42 auf 69 aller Unternehmen, wobei Social Engineering im Helpdesk zu einem wichtigen neuen Angriffsvektor wurde", sagte Laura Marx, Chief Marketing and Growth Officer bei RSA. "Es ist dringend erforderlich, dass Führungskräfte diese Daten nutzen, um ihre Identitätsfähigkeiten zu bewerten und Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit zu priorisieren.

Greg Nelson, Laura Marx und Jim Taylor, President und Chief Strategy Officer von RSA, werden die wichtigsten Ergebnisse und Erkenntnisse aus dem RSA ID IQ Report 2026 in Live-Webinaren am 12. und 13. November vorstellen.

Ressourcen:

Laden Sie den RSA ID IQ Report 2026 herunter

Laden Sie die Infografik zum RSA ID IQ Report 2026 herunter

Melden Sie sich jetzt für eines der folgenden Webinare an:

EMEA 12. November, 13:00 Uhr GMT

AMER 12. November, 14:00 Uhr ET

APJ 13. November, 12:30 Uhr SGT

Über RSA

RSA bietet unternehmenskritische Cybersicherheitslösungen, die die weltweit sicherheitsempfindlichsten Organisationen schützen. Die RSA Unified Identity Platform bietet echte passwortlose Identitätssicherheit, risikobasierten Zugriff, automatisierte Identitätsintelligenz und umfassende Identitätsverwaltung in Cloud-, Hybrid- und lokalen Umgebungen. Mehr als 9.000 hochsichere Organisationen vertrauen RSA bei der Verwaltung von mehr als 60 Millionen Identitäten, der Erkennung von Bedrohungen, der Sicherung des Zugriffs und der Gewährleistung der Compliance. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website, wo Sie Kontakt zum Vertrieb aufnehmen, einen Partner finden oder mehr über RSA erfahren können.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251009402050/de/

Contacts:

teamrsa@axicom.com