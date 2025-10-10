Leitet eine neue Ära im Bereich der Unternehmensverträge ein, indem es professionelle KI-Agenten mit einer umfassenden Konversationsschnittstelle vereint, um Komplexität zu reduzieren und die geschäftliche Agilität zu beschleunigen

Sirion, der weltweit führende Anbieter von KI-basiertem Vertragslebenszyklusmanagement (CLM), hat heute seine Agentic CLM-Plattform der nächsten Generation vorgestellt. Die Plattform, die von KI-Agenten auf Praxisniveau unterstützt wird, bietet mit AskSirion die branchenweit erste 360-Grad-Lösung für Vertragsabschlüsse, die auf Vertrauen, Geschwindigkeit und Skalierbarkeit auf Unternehmensebene ausgelegt ist.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251009021900/de/

Sirion New-Gen Agentic CLM

AskSirion erschließt das gesamte Spektrum der agentenbasierten Funktionen der Plattform und ermöglicht Benutzern den sofortigen Zugriff auf erfahrene Agenten in jeder Phase des Vertragslebenszyklus vom Entwurf und den Verhandlungen bis hin zur Risikobewertung und der Governance nach der Unterzeichnung.

"Im Bereich der Vertragstechnologie befinden sich Unternehmen in einer Situation, in der sie zwischen starren, menügesteuerten Systemen, die schwer zu bedienen sind, und einer neuen Welle generischer GenAI-Wrapper, die zwar intelligent klingen, jedoch Ihr Geschäft nicht verstehen, gefangen sind. "Wir ändern dies heute", erklärte Ajay Agrawal, Gründer und CEO von Sirion. "Sirions agentenbasiertes CLM, das auf agentOSTM basiert, bietet eine praxisorientierte, nachvollziehbare KI, die Rechts- und Geschäftsteams in die Lage versetzt, schneller zu handeln, mit der Gewissheit, dass jede Maßnahme auf Fachwissen basiert. Dank der 360-Grad-Konversationsvertragsabwicklung von Sirion können Anwender die gesamte Leistungsfähigkeit des Systems in einfachem Englisch steuern so können sie sich auf die Ergebnisse konzentrieren und nicht auf die Benutzeroberflächen."

Bewältigung der Komplexität von Unternehmensverträgen

Unternehmensverträge sind bekanntermaßen komplex. Laut World Commerce Contracting dauern Unternehmensverträge im Durchschnitt 24 bis 30 Wochen*, bis sie abgeschlossen sind, wobei in der Regel mehr als 80 Reibungspunkte** über den gesamten Lebenszyklus hinweg auftreten. Es überrascht nicht, dass 76 der Befragten in der WorldCC-Deloitte-Studie Ineffizienzen in ihren Vertragsprozessen angaben.

Die traditionelle CLM-Technologie hat Teile des Prozesses optimiert, jedoch auch neue Herausforderungen mit sich gebracht sie erfordert fundierte Systemkenntnisse, um ihren Nutzen zu realisieren. Benutzer verbringen häufig mehr Zeit mit der Navigation durch Menüs, der Konfiguration von Arbeitsabläufen und der Verwaltung von Schnittstellen, als sich auf Vertragsabsichten und -ergebnisse zu konzentrieren.

Agentenbasierte CLM-Plattform der nächsten Generation

Die agentenbasierte CLM-Plattform von Sirion beseitigt diese Hindernisse. Speziell entwickelte KI-Agenten, die von Anwälten und Fachexperten geschult wurden, bewältigen komplexe Aufgaben, interpretieren die Absichten der Nutzer und handeln mit der Präzision erfahrener Praktiker.

Die Plattform wird von einer Vielzahl von sofort einsatzbereiten Agenten unterstützt, die alle auf agentOSTM, dem KI-nativen Betriebssystem von Sirion, basieren, darunter:

Search Agent findet, analysiert und ruft Vertragsdaten sofort ab

findet, analysiert und ruft Vertragsdaten sofort ab Draft Agent erstellt Vertragsentwürfe auf der Grundlage genehmigter Vorlagen

erstellt Vertragsentwürfe auf der Grundlage genehmigter Vorlagen Issue Detection Agent identifiziert Abweichungen vom Playbook auf der Ebene der einzelnen Probleme

identifiziert Abweichungen vom Playbook auf der Ebene der einzelnen Probleme Redline Agent markiert Abweichungen präzise und mit klaren Erläuterungen

markiert Abweichungen präzise und mit klaren Erläuterungen Extraction Agent wandelt Dokumente in strukturierte Vertragsinformationen um

wandelt Dokumente in strukturierte Vertragsinformationen um Playbook Agent wandelt institutionelles Wissen in standardisierte Playbooks um

Frühe Anwender berichten von erheblichen Verbesserungen: Vertragsüberprüfungen und Redlining, die früher Tage dauerten, sind nun innerhalb von Minuten erledigt. Die Gesamtzykluszeiten werden um fast 50 reduziert, mit einer Beschleunigung von 80 bis 90 in bestimmten Anwendungsfällen, wie z. B. Erstentwurf, Redline und Suche. Da spezialisierte KI-Agenten die aufwendigen Aufgaben übernehmen, gewinnen die Teams Zeit zurück und können sich wieder auf höherwertige Aufgaben konzentrieren.

AskSirion Die 360-Grad-Erfahrung im Bereich Vertragsgestaltung

Mit AskSirion können Nutzer komplexe Aufgaben in Sekundenschnelle erledigen, indem sie sich wie mit einem vertrauenswürdigen Rechtsberater unterhalten. Sie können einfach beschreiben, was sie benötigen, und AskSirion interpretiert die Anfrage, koordiniert die geeigneten Mitarbeiter und liefert Ergebnisse.

Recht-, Beschaffungs- und Vertragsteams können nun jede Aufgabe von der Erstellung und Überarbeitung von Entwürfen über die Gewinnung von Informationen bis hin zur Risikobewertung und Verwaltung von Verpflichtungen mit einer einfachen Eingabeaufforderung bewältigen. Bei jedem Schritt erhalten die Benutzer verständliche Erläuterungen zu allen Aktionen und Erkenntnissen, was vollständige Transparenz und Vertrauen fördert.

"Wir bei Sirion sind davon überzeugt, dass die wahre Stärke der KI darin besteht, menschliches Fachwissen zu ergänzen Teams dabei zu unterstützen, intelligenter, schneller und mit größerer Zuversicht zu arbeiten", erklärte Kanti Prabha, Mitbegründer und President von Sirion. "Wir haben die Sirion-Agenten-CLM-Plattform entwickelt, um die drei größten Herausforderungen zu bewältigen, denen Vertragsteams in Unternehmen gegenüberstehen: Beseitigung von Reibungsverlusten durch natürliche Konversation, Reduzierung der Komplexität durch spezialisierte Agenten und Aufbau von Vertrauen durch Erklärbarkeit. Von einer speziell entwickelten KI, die auf fundiertem Vertragswissen aus 30 Millionen Verträgen basiert, bis hin zur AskSirion-Konversationsschnittstelle und dem zugrunde liegenden agentOSTM spiegelt jede Designentscheidung diese Absicht wider eine KI zu liefern, die nachvollziehbar, zuverlässig und für Unternehmen geeignet ist."

agentOSTM Die Grundlage für Autonomie auf Unternehmensebene

agentOSTM bietet ein sicheres, erweiterbares Framework zum Erstellen, Koordinieren und Verwalten spezialisierter Agenten. Die Multi-Modell-Architektur setzt dynamisch kuratierte Kombinationen aus proprietären und Open-Source-Sprachmodellen unterschiedlicher Größe ein und bietet so Präzision und Zuverlässigkeit auf Unternehmensniveau.

Wenn vorgefertigte Agenten nicht den spezifischen Anforderungen entsprechen, können Unternehmen direkt auf agentOSTM maßgeschneiderte Agenten erstellen ohne herkömmliche Entwicklungszyklen. Durch die kontinuierliche Anpassung und Erweiterung der Funktionen ermöglicht agentOSTM eine unbegrenzt erweiterbare CLM-Lösung auf Unternehmensniveau.

Sirion genießt das Vertrauen von Hunderten von Fortune Global-Unternehmen, darunter Vodafone, IBM und Morgan Stanley, die damit die Art und Weise, wie sie Verträge speichern, erstellen und verwalten, transformieren. Sirion ist ein Leader im 2024 Gartner® Magic Quadrant for CLM, der am höchsten bewertete Anbieter für alle vier Anwendungsfälle in den Gartner® Critical Capabilities for CLM 2024 und ein Leader im 2025 Forrester Wave for CLM.

Über Sirion

Sirion ist die weltweit führende KI-native CLM-Plattform und leistet Pionierarbeit bei der Anwendung von agentenbasierter KI, um Unternehmen dabei zu unterstützen, die Art und Weise zu transformieren, wie sie Verträge speichern, erstellen und verwalten. Die Extraktion, die dialogorientierte Erfahrung und die KI-gestützten Verhandlungsfunktionen der Plattform haben die Vertragsgestaltung in Unternehmensteams revolutioniert von der Rechtsabteilung über den Einkauf bis hin zum Vertrieb und Finanzwesen. Die weltweit wertvollsten Marken vertrauen Sirion bei der Verwaltung von über 7 Millionen Verträgen im Wert von fast 800 Milliarden US-Dollar und bei der Pflege von Beziehungen zu über 1 Million Lieferanten und Kunden in über 100 Sprachen. Führende Analysten wie Gartner, IDC und Spend Matters haben Sirion aufgrund seines Fokus auf branchenführende Innovationen wiederholt als führendes Unternehmen im Bereich CLM ausgezeichnet. Weitere Informationen finden Sie unter www.sirion.ai.

*Quelle: 2023 WorldCC Benchmark Report

** Quelle: WorldCC Research 'Faster Contracts. Better Contracts. Eliminating the friction points in contracting.'

Quelle: WorldCC und Deloitte Report

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251009021900/de/

Contacts:

Bodhi Thakur

Head of Brand Communications

Sirion

bodhi.thakur@sirionlabs.com

646.818.0886