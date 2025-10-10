Das neu benannte Produkt Carta Loan Operations bietet der Privatkreditbranche auditfähige Abläufe, Automatisierung und lang erwartete Transparenz

Carta, die speziell für privates Kapital entwickelte Softwareplattform, gab heute bekannt, dass sie Sirvatus, eine führende Plattform für die Kreditverwaltung privater Kreditfonds, übernommen hat. Durch diese Akquisition wird Carta zur ersten wirklich integrierten Plattform für CFOs privater Kreditfonds, die Fondsverwaltung, Kreditgeschäfte und Investorenberichterstattung nahtlos in einer End-to-End-Plattform vereint.

Da Investoren zunehmend Kapital in private Kredite investieren das verwaltete Vermögen stieg 2024 auf über 1,7 Billionen US-Dollar und wird bis 2028 voraussichtlich 2,8 Billionen US-Dollar erreichen* benötigen Manager privater Kreditfonds Tools der nächsten Generation, um den steigenden Marktanforderungen hinsichtlich Geschwindigkeit, Genauigkeit und Transparenz gerecht zu werden. Die End-to-End-Lösung Loan Operations von Carta ersetzt umständliche, fehleranfällige manuelle Aufgaben, sodass Manager mehr Zeit für Investitionen und weniger für Verwaltungsaufgaben aufwenden müssen.

"Mit Sirvatus und Carta Loan Operations erweitern wir das ERP-System von Carta für privates Kapital, um eine der am schnellsten wachsenden Anlageklassen der Branche im Bereich privater Kredite zu bedienen", erklärte Henry Ward, Chief Executive Officer von Carta. "Genauso wie wir CFOs von Venture- und Private-Equity-Unternehmen dabei unterstützt haben, ihre Fondsgeschäfte zu automatisieren, indem wir Ereignisse in der Kapitalisierungstabelle von Portfoliounternehmen mit unserer Fondsbuchhaltungssuite verknüpft haben, ermöglicht Loan Operations den Managern privater Kredite, die zugrunde liegenden Kreditdaten effektiv zu verwalten und in ihre Fonds-Workflows zu integrieren."

Mit der Übernahme von Sirvatus wird Carta Folgendes anbieten:

Native Unterstützung für komplexe Strukturen: Erfassung maßgeschneiderter Vertragsbedingungen wie Cash Sweeps, PIK-Toggles, Unitranche-Kredite und Änderungen direkt aus Kreditverträgen in einem speziell dafür entwickelten System.

Erfassung maßgeschneiderter Vertragsbedingungen wie Cash Sweeps, PIK-Toggles, Unitranche-Kredite und Änderungen direkt aus Kreditverträgen in einem speziell dafür entwickelten System. Automatisierte Kreditverfolgung : Echtzeit-Dashboards zeigen aktuelle Kreditpositionen, Zahlungspläne, Zinssätze, Renditemodelle auf Kredit- und Portfolioebene sowie den Compliance-Status an.

: Echtzeit-Dashboards zeigen aktuelle Kreditpositionen, Zahlungspläne, Zinssätze, Renditemodelle auf Kredit- und Portfolioebene sowie den Compliance-Status an. Integrierte Buchhaltung und Abstimmung: Die Fondsbuchhaltung wird bei jeder Kredit-Transaktion sofort aktualisiert, wodurch manuelle Dateneingaben und Abstimmungen entfallen.

Die Fondsbuchhaltung wird bei jeder Kredit-Transaktion sofort aktualisiert, wodurch manuelle Dateneingaben und Abstimmungen entfallen. Nahtlose Berichterstattung an Investoren: Institutionelle Anleger erhielten über das konsolidierte LP-Portal von Carta transparente, zeitnahe Performance-Daten und individuell anpassbare Berichte.

Institutionelle Anleger erhielten über das konsolidierte LP-Portal von Carta transparente, zeitnahe Performance-Daten und individuell anpassbare Berichte. Skalierbare, auditfähige Infrastruktur: Entwickelt, um Fonds jeder Größe zu unterstützen, mit automatisierten Arbeitsabläufen, die Genauigkeit gewährleisten und Audits optimieren.

"Gemeinsam mit Carta erschließen wir das, was privaten Kreditfondsmanagern seit langem fehlt: eine interoperable Lösung, die die zugrunde liegenden Vermögensdaten mit ihren wichtigsten Fonds-Workflows und Berichtswesen verbindet", erklärte Trevor Cook, Chief Executive Officer von Sirvatus. "Unsere gemeinsame Vision ist es, jedem privaten Kreditfonds, unabhängig von seiner Größe, Zugang zu speziell entwickelter Technologie und Echtzeitdaten zu gewähren, um seine Arbeitsweise zu transformieren. Wir freuen uns darauf, diese Vision gemeinsam mit dem Carta-Team weiter umzusetzen."

Die Übernahme von Sirvatus folgt auf eine Phase bedeutenden Wachstums und strategischer Expansion für Carta. Letzte Woche gab Carta die Übernahme von Accelex bekannt, wodurch das Unternehmen seine Fähigkeiten zur Automatisierung und Optimierung der Datenextraktion und -analyse für private Märkte erweitert. Carta hat außerdem seine Zusammenarbeit mit einigen der weltweit größten Finanzinstitute vertieft, darunter eine erweiterte Partnerschaft mit Morgan Stanley Wealth Management, um den Zugang zu und die Transparenz von Investitionen auf dem privaten Markt zu verbessern, sowie mit der New York Stock Exchange, dem bevorzugten Listing-Partner von Carta.

Mit diesen Fortschritten bekräftigt Carta sein Engagement für die Modernisierung privater Märkte und stattet Fondsmanager und Investoren mit den erforderlichen Instrumenten aus, um Effizienz, Transparenz und Wachstum zu fördern. Um auf dem Laufenden zu bleiben, folgen Sie Carta auf LinkedIn, X, Instagram, Youtube oder besuchen Sie carta.com.

*Preqin Future of Alternatives 2028

Über Carta

Carta verbindet Gründer, Investoren und Limited Partners durch eine erstklassige Software, die speziell für alle im Bereich Risikokapital und Private Equity Tätigen entwickelt wurde. Die erstklassige Fondsverwaltungsplattform von Carta unterstützt mehr als 9.000 Fonds und Zweckgesellschaften (SPVs) mit einem verwalteten Vermögen von über 185 Milliarden US-Dollar in den Bereichen Fondsverwaltung, SPV-Gründung und mehr. Mehr als 65.000 Unternehmen vertrauen auf Carta, das private Unternehmen in über 160 Ländern bei der Verwaltung ihrer Kapitalisierungstabellen, Bewertungen, Steuern, Aktienprogramme, Vergütungen und vielem mehr unterstützt. Carta wurde sowohl in die Fortune-Liste der besten großen Arbeitgeber im Finanzdienstleistungs- und Versicherungssektor aufgenommen als auch in die Forbes-Liste der weltweit besten Cloud-Unternehmen, die Fast Company-Liste der innovativsten Unternehmen und in die Inc.-Liste der am schnellsten wachsenden Privatunternehmen. Weitere Informationen finden Sie unter carta.com.

