Die MultiBank Group, das weltweit größte Finanzderivateinstitut mit Sitz in Dubai, wurde auf der Forex Expo Dubai 2025, die vom 6. bis 7. Oktober 2025 im Dubai World Trade Center stattfand, mit dem begehrten Preis "Best Forex Introducing Broker (IB) Program" gewürdigt.

MultiBank Group, the world's largest financial derivatives institution headquartered in Dubai, proudly received the prestigious 'Best Forex Introducing Broker (IB) Program' award at Forex Expo Dubai 2025.

Als eine der größten globalen Handelsmessen zog die Forex Expo Dubai 30.000 Besucher aus über sechzig Ländern an, darunter Händler, Investoren und Branchenexperten. Mit ihrer prominenten Teilnahme unterstrich die MultiBank Group ihre führende Position auf den globalen Finanzmärkten und ihr Engagement für ihr weltweites Netzwerk von Partnern und Kunden.

Die Auszeichnung honoriert die herausragenden Leistungen der MultiBank Group im Rahmen ihres Introducing Broker Program, an dem mittlerweile weltweit 30.000 Partner teilnehmen. Allein in den letzten zwölf Monaten hat die Gruppe mehr als 120 Millionen US-Dollar an Provisionen an ihre IB-Partner ausgeschüttet und dadurch ihr Engagement für die Schaffung eines der lohnendsten und transparentesten Partnerschaftsökosysteme in der Devisenbranche bekräftigt.

Naser Taher, Gründer und Chairman der MultiBank Group, kommentiert: "Es ist uns eine große Ehre, auf der Forex Expo Dubai 2025 als Anbieter des besten Forex Introducing Broker-Programms ausgezeichnet worden zu sein. Zu unserem anhaltenden Erfolg hat unser IB-Netzwerk maßgeblich beigetragen. Diese Auszeichnung bezeugt unser Engagement für den Aufbau von dauerhaften, für beide Seiten vorteilhaften Beziehungen zu unseren Partnern. Wir bei der MultiBank Group werden auch künftig Innovationen vorantreiben, unser Angebot verbreitern und uns dafür einsetzen, dass unsere Partner nachhaltiges Wachstum und Rentabilität erzielen."

Das 2005 gegründete Unternehmen bedient heute zwei Millionen Kunden in hundert Ländern und wickelt ein tägliches Handelsvolumen von über 35 Milliarden US-Dollar ab. Mit Niederlassungen in den weltweit führenden Wirtschaftszentren hat die Gruppe über achtzig Branchenauszeichnungen erhalten und damit ihre Reputation als vertrauenswürdiger Marktführer auf den internationalen Märkten gefestigt.

Diese jüngste Auszeichnung auf der Forex Expo Dubai 2025 reiht sich ein in das umfangreiche Portfolio internationaler Auszeichnungen der MultiBank Group, die ihre herausragenden Leistungen in den Bereichen Handel, Liquiditätsbereitstellung und Partnerschaftsprogramme würdigen.

ÜBER DIE MULTIBANK GROUP

Die MultiBank Group, die 2005 in Kalifornien, USA, gegründet wurde, ist ein weltweit führender Anbieter von Finanzderivaten, der über zwei Million Kunden in hundert Ländern betreut und ein tägliches Handelsvolumen von über 35 Milliarden US-Dollar erzielt. Die Gruppe ist bekannt für ihre innovativen Handelslösungen, die Einhaltung strenger gesetzlicher Vorschriften und ihren außergewöhnlichen Kundenservice und bietet eine Reihe von Brokerage-Dienstleistungen und Asset-Management-Lösungen an. Sie wird auf fünf Kontinenten von mehr als 17 der angesehensten Finanzbehörden weltweit reguliert. Die preisgekrönten Handelsplattformen der Gruppe bieten eine Hebelwirkung von bis zu 500:1 für eine breite Palette von Produkten, darunter Devisen, Metalle, Aktien, Rohstoffe, Indizes und Kryptowährungen. Die MultiBank Group hat über 80 Auszeichnungen der Finanzindustrie für ihre Handelskompetenz und regulatorische Compliance erhalten. Weitere Informationen sind verfügbar auf der Website der MultiBank Group.

