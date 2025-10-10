FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Trumps Leistung/Nahost:

"Trump sagt es selbst: Was Israel und die Hamas jetzt vereinbart haben, ist die erste Phase. Sein Friedensplan, der eine gute Grundlage für ein Ende des Krieges und die Rückkehr zu stabileren Verhältnissen im Nahen Osten wäre, sieht weitere Schritte vor. Aber es wäre schon ein großer Fortschritt, wenn dieser erste Schritt gelänge. Trump, der sich selbst oft zu Unrecht feiert, hat allen Grund, sich diesen Erfolg gutzuschreiben. (.) Noch nie in den zwei Jahren, die seit dem Überfall der Hamas vergangen sind, waren Gaza und die ganze Region einem Frieden so nahe. Auch Trumps Dauerkritiker sollten anerkennen, dass schon allein das eine Leistung des Präsidenten ist. (.) Wichtige Elemente von Trumps Plan sind noch nicht im Einzelnen geklärt, (.) aber es ist beiden Völkern zu wünschen, dass Trump weiter Erfolg hat."