Entspannen Sie sich mit taktilen 3D-Puzzles in diesem fantasievollen, magischen Handyspiel

Das führende Mobile-Entertainment-Studio Jam City hat heute die weltweite Veröffentlichung von Disney Magic Match 3Dbekannt gegeben, einem bezaubernden neuen Gelegenheitsspiel, das in Zusammenarbeit mit Disney und Pixar Games entwickelt wurde. Das Spiel steht nun zum Download für iOS und Android zur Verfügung.Disney Magic Match 3Derweckt die beliebten Klassiker von Disney und Pixar zum Leben, indem es Herausforderungen zum Sortieren und Sammeln in einem 3D-Stapelpuzzle bietet.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte.

In Disney Magic Match 3Dwerden die Spieler dazu eingeladen, die Ordnung im verzauberten Book of Magic wiederherzustellen, dessen Magie fehlgeschlagen ist und ikonische Disney- und Pixar-Gegenstände über die Seiten verstreut hat. Die Spieler müssen verzauberte Gegenstände zuordnen, das skurrile Durcheinander ordnen und die Freude am Aufräumen wiederentdecken, um die Ordnung im Buch der Magie wiederherzustellen ein gemütliches Level nach dem anderen.

Mit seinem lebendigen, taktilen Kunststil und seinen charmanten Charakteren bietet das Spiel eine beruhigende und wohltuende Klanglandschaft, die von ASMR- und Lo-Fi-Inhalten inspiriert ist. Disney Magic Match 3Dwurde von dem renommierten Entwicklerteam hinter dem äußerst beliebten Disney Emoji Blitz entwickelt, das über jahrzehntelange Erfahrung in der Spieleentwicklung verfügt. Es ist mehr als nur ein Puzzlespiel, es ist vielmehr eine achtsame, entspannende Flucht aus dem Alltag, die auf dem Ruf von Jam City aufbaut, einige der weltweit beliebtesten Gelegenheitsspiele zu entwickeln.

"Disney Magic Match 3Dwurde als beruhigendes, fröhliches Erlebnis konzipiert", erklärte Josh Yguado, Mitbegründer und CEO von Jam City. "In Zusammenarbeit mit Disney haben wir ein beruhigendes Spiel entwickelt, in dem die Spieler wieder eine Verbindung zu den Geschichten und Figuren aufbauen können, die sie lieben, und sich entspannen können, während sie die nostalgische Magie genießen, die Disney und Pixar so zeitlos macht."

"Disney Magic Match 3Dist ein reizvoller Neuzugang im Bereich der Casual-Puzzlespiele, der Disney- und Pixar-Fans sicherlich begeistern wird", erklärte Luigi Priore, Vice President und General Manager von Disney Pixar Games. "Das Team von Jam City hat hervorragende Arbeit geleistet und diese neue Ausdrucksform unserer Charaktere und Welten mit einem ansprechenden, fesselnden Gameplay kombiniert."

Spieler können sich den offiziellen Trailer ansehen und das Spiel noch heute im App Store und bei Google Play herunterladen. Um über neue Funktionen und Veranstaltungen auf dem Laufenden zu bleiben, folgen Sie Disney Magic Match 3Dauf Instagram,Facebook,YouTube und TikTok

Disney Magic Match 3D bietet:

Eine bezaubernde Geschichte Treten Sie ein in das Book of Magic, ein lebendiges Buch, dessen Magie außer Kontrolle geraten ist und Disney- und Pixar-Figuren, Geschichten und Objekte über seine Seiten verstreut hat. Kombinieren Sie verzauberte Gegenstände, um die Ordnung im Buch wiederherzustellen.

Treten Sie ein in das Book of Magic, ein lebendiges Buch, dessen Magie außer Kontrolle geraten ist und Disney- und Pixar-Figuren, Geschichten und Objekte über seine Seiten verstreut hat. Kombinieren Sie verzauberte Gegenstände, um die Ordnung im Buch wiederherzustellen. Bezaubernde 3D-Puzzles Sammeln und organisieren Sie bezaubernde 3D-Puzzles, die in Disney-Nostalgie getaucht sind, um sich eine wohltuende Auszeit zu gönnen.

Sammeln und organisieren Sie bezaubernde 3D-Puzzles, die in Disney-Nostalgie getaucht sind, um sich eine wohltuende Auszeit zu gönnen. Disney-Klassiker Erleben Sie zum Start mehr als 12 legendäre Disney- und Pixar-Franchises, darunter Cinderella, Encanto, Moana, Toy Story, Schneewittchen, Aladdin und Disney Parks mit monatlichen Neuzugängen.

Erleben Sie zum Start mehr als 12 legendäre Disney- und Pixar-Franchises, darunter und mit monatlichen Neuzugängen. Kultige Gegenstände Entdecken und sammeln Sie Hunderte beliebter, kultiger Disney- und Pixar-Gegenstände, vom gläsernen Schuh über Woodys Hut bis hin zu Klassikern aus den Disney-Parks wie einer Truthahnkeule.

Entdecken und sammeln Sie Hunderte beliebter, kultiger Disney- und Pixar-Gegenstände, vom gläsernen Schuh über Woodys Hut bis hin zu Klassikern aus den Disney-Parks wie einer Truthahnkeule. Magic Moments Kartenalbum-Sammlung-Veranstaltungen Sammeln Sie thematische Filmkarten, die Szenen und Lieder wie "Be Our Guest" aus Disneys Beauty and the Beast und "A Whole New World" aus Disneys Aladdin zeigen, und schalten Sie entzückende neue 3D-Sammelcharaktere frei.

Sammeln Sie thematische Filmkarten, die Szenen und Lieder wie "Be Our Guest" aus Disneys und "A Whole New World" aus Disneys zeigen, und schalten Sie entzückende neue 3D-Sammelcharaktere frei. Magic Minis Spielen Sie die Ereignisse im Kartenalbum durch, um einzigartige und liebenswerte 3D-Charaktere freizuschalten und zu sammeln. Jeden Monat werden neue Charaktere verfügbar.

Spielen Sie die Ereignisse im Kartenalbum durch, um einzigartige und liebenswerte 3D-Charaktere freizuschalten und zu sammeln. Jeden Monat werden neue Charaktere verfügbar. Verzauberte Level Entdecken Sie seltene Gegenstände und Story-Momente, die die Verbindung zu den magischsten Geschichten von Disney und Pixar vertiefen.

Entdecken Sie seltene Gegenstände und Story-Momente, die die Verbindung zu den magischsten Geschichten von Disney und Pixar vertiefen. Immersives Erlebnis Elegante Grafiken, hochwertige Haptik und reichhaltiger Klang schaffen eine einladende und ausgefeilte Welt mit gemütlichem, entspannendem Gameplay.

Über Jam City, Inc.

Jam City ist ein führendes Studio für mobile Unterhaltung mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz bei der Entwicklung einiger der weltweit beliebtesten Gelegenheits-Puzzlespiele und storybasierten Spiele. Als kreativer Kopf hinter beliebten, preisgekrönten Titeln wie Harry Potter: Hogwarts Mystery, Cookie Jam und Panda Pop entwickelt Jam City fesselnde, ausgefeilte und dynamische Spiele, die zu einem festen Bestandteil im Leben unserer Spieler werden. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Los Angeles und verfügt über ein globales Netzwerk von Studios und Talenten in Los Angeles (Hauptsitz), Burbank, Cedar Falls, San Diego, San Francisco sowie international in Berlin, Buenos Aires, Montevideo und Toronto. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.jamcity.com.

@Disney @Disney/Pixar

