Die institutionelle Vermögensverwaltungsplattform der ARIA Commodities Group hat heute eine Reverse-Takeover-Transaktion (RTO) mit Kibo Energy PLC (AIM: KIBO; AltX: KBO) bekannt gegeben, einem doppelt notierten Energieentwicklungsunternehmen.

Die Übernahme im Wert von 135 Millionen US-Dollar, die in Zusammenarbeit mit dem institutionellen Vermögensverwaltungsgeschäft der ARIA Group durchgeführt wurde, wird durch die Ausgabe von rund 966 Millionen neuen Kibo-Aktien zu einem angenommenen Preis von 0,104 GBP pro Aktie nach einer geplanten 1:1600-Aktienzusammenlegung finanziert. Die Transaktion stellt ein bedeutendes Reverse Takeover (RTO) gemäß AIM-Regel 14 dar und markiert Kibos strategische Neuausrichtung hin zu einer groß angelegten, globalen Dekarbonisierung der Industrie.

Ein Portfolio mit globalem Potenzial

Carbon Resilience verwaltet ein Portfolio von acht strategisch günstig gelegenen Standorten für erneuerbare Energien in Queensland, die sich über mehr als 900.000 Hektar erstrecken und eine potenzielle Erzeugungskapazität von über 14 Gigawatt (GW) bieten.

Die Projekte kombinieren Onshore-Windkraft, Solar-PV und Batterie-Energiespeichersysteme (BESS), um zuverlässige, einsetzbare Lösungen für saubere Energie bereitzustellen, die Folgendes unterstützen:

Versorgung des nationalen Stromnetzes,

Elektrifizierung der Industrie,

Stromversorgungssicherheit für Rechenzentren

Verarbeitung kritischer Mineralien,

Grüner Stahl und die Herstellung von kohlenstoffarmen Kraftstoffen.

Eine einzigartige Gelegenheit für den Übergang zu grüner Elektronentechnologie

Matt Brittain, CIO bei ARIA Commodities, äußerte sich wie folgt:

"Wir haben einen Prozess eingeführt, der den Weg für die Realisierung eines erheblichen Mehrwerts in einem der größten grünen Stromprojekte im asiatisch-pazifischen Raum ebnet. Mit der Unterstützung eines erstklassigen globalen und lokalen Entwicklungsteams bietet die Transaktion Institutionen, Branchenakteuren und gewerblichen Endnutzern die Möglichkeit, an einem nahezu beispiellosen Power-2-X-Angebot teilzunehmen."

Es wird erwartet, dass der vorgeschlagene RTO Kibo nach Zustimmung der Aktionäre und behördlicher Genehmigung wieder zum Handel an der AIM zulassen wird. Nach Abschluss der Erweiterung wird die vergrößerte Gruppe mit globalen Blue-Chip-Partnern zusammenarbeiten, um eine Dekarbonisierungsplattform bereitzustellen, die nachhaltige Flugkraftstoffe, grünen Stahl und Schiffskraftstoffe umfasst.

Über ARIA Commodities

ARIA Commodities vereint in einzigartiger Weise Kompetenzen in den Bereichen Beschaffung, Betrieb und Marketing auf einer Plattform für Rohstoffhandel, Vermögenswerte und Infrastruktur, wobei der Schwerpunkt auf energiebezogener Infrastruktur liegt. Von Biokraftstoffen über Kreislaufwirtschaft bis hin zu dekarbonisierten Produktions- und Handelsaktivitäten ARIA Commodities ist bestrebt, einen bedeutenden Beitrag zu einer wettbewerbsfähigen Energiewelt zu leisten. ARIA hat seinen Hauptsitz in Dubai, verfügt über Niederlassungen in 12 Ländern und verwaltet Vermögenswerte auf mehreren Kontinenten.

