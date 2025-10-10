Gold hat die Marke von 4.000 US-Dollar zeitweise geknackt, eine Überraschung ist das nicht. Die Rally ist durch die politischen Entwicklung gut begründet, trotzdem dürfte sie sich zunächst nicht weiter fortsetzen. Gold ist traditionell die Fluchtburg, wenn es politisch ungemütlich wird und die Inflationsrisiken steigen. Und das ist aktuell definitiv der Fall. Der globale Protektionismustrend - mit den USA als Treiber einer massiven Zollwelle - erhöht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Aktien-Global.de