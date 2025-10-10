Der grüne Finanzdienstleister musste sich unter Beobachtung der Finanzaufsicht neu ausrichten, das Kapital stärken. Mutige setzen auf den Turnaround Hoch geflogen, tief gefallen: Die Aktie der Umweltbank kostete vor vier Jahren noch mehr als 20 Euro, heute ist sie für ein Fünftel zu haben. Die Bank musste das Kapital erhöhen, der Kurs hat auf dem Emissionspreis aufgesetzt, ein Ansatzpunkt für eine Turnaround-Spekulation für risikobereite Anleger.Dass ...Den vollständigen Artikel lesen ...
