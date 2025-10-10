Anzeige
Mehr »
Freitag, 10.10.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Kursrakete 2025: CiTech präsentiert sich u.a. mit DroneShield neben Palantir & Rheinmetall - welche News sind zu erwarten?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
10.10.2025 07:27 Uhr
239 Leser
Artikel bewerten:
(0)

MÄRKTE ASIEN/Gewinnmitnahmen - Kospi nach "Golden Week" auf Rekordhoch

DJ MÄRKTE ASIEN/Gewinnmitnahmen - Kospi nach "Golden Week" auf Rekordhoch

DOW JONES--Die leichteren US-Vorlagen lösen an den asiatischen Märkten am Freitag überwiegend Gewinnmitnahmen aus. Der Nikkei-225 in Tokio fällt um 1 Prozent an die 48.000er Marke zurück. In China verliert der Shanghai Composite ein halbes Prozent, in Hongkong gibt der Hang-Seng-Index 1,1 Prozent ab. In Korea markiert der Kospi dagegen neue Rekorde: Händler sprechen mit Blick auf das Plus von 1,3 Prozent von Nachholbedarf, nachdem die Börse in den vergangenen Tagen wegen der so genannten "Golden Week" geschlossen blieb.

In Korea sind vor allem Technologiewerte weiterhin gesucht. SK Hynix steigen um gut 6 Prozent und Samsung Electronics um gut 5 Prozent. An den anderen Märkten kommt es dagegen bei Technologiewerten tendenziell zu Gewinnmitnahmen, so wie bereits in New York.

Die Märkte schienen angesichts fehlender US-Konjunkturdaten wegen des "Government Shutdown" auf der Suche nach neuen Impulsen und einer neuen Richtung zu sein, heißt es am japanischen Markt. Daneben stellen sich Marktteilnehmer die Frage, wie der Trend zu höheren Leitzinsen mit den erwarteten fiskalpolitischen Impulsen der japanischen Regierung zusammenpasst. Laut neuen Indikatoren zieht zudem die Güterpreisinflation stärker an als erwartet. Der Dollar zum Yen notiert bei 152,78, verglichen mit 153,08 am späten Donnerstag in New York.

Zu den größten Verlierern im japanischen Leitindex gehören SBI Holdings, die 8,3 Prozent nachgeben. SBI und Tohoku Bank planen eine Allianz und damit auch eine Überkreuzbeteiligung. Tohoku Bank geben 1,5 Prozent ab. Sumitomo Forestry fallen um 3,5 Prozent.

In Hongkong reduzieren sich Alibaba um weitere 4 Prozent. Der Kurs war bereits am Donnerstag unter Druck geraten: Analysten erwarten, dass hohe Investitionen die Gewinnentwicklung im vergangenen Quartal gebremst haben. 

=== 
INDEX           zuletzt    +/- %    % YTD    Ende 
S&P/ASX 200 (Sydney)   8.958,70    -0,1%    +9,7%    08:00 
Nikkei-225 (Tokio)    48.107,32    -1,0%   +19,7%    08:30 
Kospi (Seoul)       3.595,30    +1,3%   +49,8%    08:30 
Shanghai-Comp.      3.913,80    -0,5%   +15,8%    09:00 
Hang-Seng (Hongk.)    26.447,86    -1,1%   +33,7%    10:00 
 
DEVISEN          zuletzt    +/- %    00:00  Do, 09:21  % YTD 
EUR/USD           1,1570     0,0   1,1565   1,1618 +12,3% 
EUR/JPY           176,78    -0,1   177,04   177,70  +9,0% 
EUR/GBP           0,8694     0,0   0,8692   0,8694  +4,8% 
GBP/USD           1,3307    -0,0   1,3308   1,3363  +7,1% 
USD/JPY           152,78    -0,2   153,07   152,95  -2,9% 
USD/KRW          1.420,41    -0,1  1.422,36  1.422,22  -3,7% 
USD/CNY           7,1093    -0,1   7,1175   7,1135  -1,2% 
USD/CNH           7,1294    -0,1   7,1380   7,1340  -2,5% 
USD/HKD           7,7814    -0,0   7,7817   7,7805  +0,2% 
AUD/USD           0,6565     0,1   0,6556   0,6582  +6,4% 
NZD/USD           0,5753     0,1   0,5748   0,5773  +3,3% 
BTC/USD         121.149,85    -0,3 121.527,35 122.035,30 +30,2% 
 
ROHOEL           zuletzt VT-Schluss    +/- %   +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex          60,82    61,03    -0,3%    -0,21 -13,4% 
Brent/ICE          64,96    65,22    -0,4%    -0,26 -11,6% 
 
METALLE          zuletzt   Vortag    +/- %   +/- USD  % YTD 
Gold           3.961,50  3.976,74    -0,4%   -15,25 +54,0% 
Silber            49,26   49,2925    -0,1%    -0,03 +69,3% 
Platin          1.387,86  1.402,89    -1,1%   -15,03 +63,6% 
Kupfer            5,09    5,12    -0,7%    -0,04 +23,8% 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/ros

(END) Dow Jones Newswires

October 10, 2025 00:53 ET (04:53 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
Epische Goldpreisrallye
Der Goldpreis hat ein neues Rekordhoch überschritten. Die Marke von 3.500 US-Dollar ist gefallen, und selbst 4.000 US-Dollar erscheinen nur noch als Zwischenziel.

Die Rallye wird von mehreren Faktoren gleichzeitig getrieben:
  • · massive Käufe durch Noten- und Zentralbanken
  • · Kapitalflucht in sichere Häfen
  • · hohe Nachfrage nach physisch besicherten Gold-ETFs
  • · geopolitische Unsicherheit und Inflationssorgen

Die Aktienkurse vieler Goldproduzenten und Explorer sind in den vergangenen Wochen regelrecht explodiert.

Doch es gibt noch Titel, die Nachholpotenzial besitzen. In unserem kostenlosen Spezialreport erfahren Sie, welche 3 Goldaktien jetzt besonders aussichtsreich sind und warum der Aufwärtstrend noch lange nicht vorbei sein dürfte.

Laden Sie jetzt den Spezialreport kostenlos herunter und profitieren Sie von der historischen Gold-Hausse.

Dieses Angebot gilt nur für kurze Zeit – also nicht zögern, jetzt sichern!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.