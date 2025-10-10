© Foto: Norikazu Tateishi - Yomiuri ShimbunLevi Strauss übertrifft die Erwartungen dank Preiserhöhungen und einem starken Direktvertrieb.Trotz höherer Kosten und Zölle hebt das Unternehmen die Jahresprognose an. Die Aktie gibt nach Börsenschluss dennoch nach. Levi Strauss & Co. hat im dritten Geschäftsquartal überraschend gute Zahlen präsentiert. Trotz gestiegener Kosten durch Zölle wuchs der Gewinn des Denim-Herstellers schneller als von Analysten erwartet. Dies ist auf gezielte Preiserhöhungen und eine stärkere Fokussierung auf den Direktvertrieb zurückzuführen. Im Zeitraum zwischen Juni und Ende August stieg der Umsatz auf 1,54 Milliarden US-Dollar, was einem Plus von 7 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Die …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE