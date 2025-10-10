Emittent / Herausgeber: Pro BoutiquenFonds GmbH
/ Schlagwort(e): Fonds
Boutiquen Awards 2025: Glanz und Anerkennung im Jügelhaus
Am 9. Oktober 2025 fand die feierliche Verleihung der Boutiquen Awards bereits zum fünften Mal statt - und zum zweiten Mal im stilvollen Ambiente des Frankfurter Jügelhauses. Über 200 Gäste aus der gesamten Fondsbranche folgten der Einladung der drei Veranstalter Mein Geld Medien Gruppe, AECON Fondsmarketing und Pro BoutiquenFonds GmbH und erlebten eine Abendveranstaltung, die nicht nur durch ihre prunkvolle Kulisse, sondern auch durch inhaltliche Tiefe überzeugte.
In elf Kategorien wurden herausragende Fonds und Persönlichkeiten unabhängiger Asset Manager ausgezeichnet - von Aktien- und Rentenstrategien über Multi Asset Strategien und Liquid Alternatives bis hin zum Sonderpreis für die "Fondsboutiquen-Persönlichkeit". Besonders geschätzt wurde auch in diesem Jahr wieder, dass sowohl Bewerbung als auch spätere Nutzung der Auszeichnung für die Preisträger kostenfrei sind - ein bewusstes Zeichen für Unabhängigkeit und Fairness.
Ein weiteres Qualitätsmerkmal der Auszeichnung: Die Jury bewertet nicht nur Performancekennzahlen zu einem bestimmten Stichtag. Vielmehr fließt die inhaltliche Auseinandersetzung mit den Strategien der Bewerber in den Entscheidungsprozess ein. Grundlage bildet ein umfangreicher Fragebogen, der den qualitativen Ansatz der Fondsboutiquen sichtbar macht - ein Verfahren, das Tiefe und Transparenz schafft.
Begleitet wurde der festliche Abend von einem eigens für die Veranstaltung gebrauten "Gala-Bier" aus der Wacken Brauerei, das den Austausch in entspannter Atmosphäre abrundete.
Der Termin für die nächste Ausgabe der Boutiquen Awards steht bereits fest: Am 8. Oktober 2026 kehrt die Branche zurück ins Jügelhaus, um erneut Exzellenz und Innovation zu feiern.
Award Gewinner und Botschafter der Veranstaltung (Julia Reisinger Fotografie)
----------
Über die Boutiquen Awards:
Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group.