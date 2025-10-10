The following instruments on XETRA do have their last trading day on 10.10.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 10.10.2025
ISIN Name
DE000DB9U2Y9 DT.BANK IS. 20/25
US44891CBN20 HYUNDAI CAP. 20/25 MTN
DE000DDA0NR7 DZ BANK IS.A1041
US254687DD54 WALT DISNEY 19/25
CH0297132349 PFBK SCHW.HYP. 15-25 618
CA458182EE85 I.A.D.B 20/25
DE000DK03B09 DEKA DL FESTZINS 21/25
DE000DFK0FC1 DZ BANK IS.C226 20/25
US48576UAA43 KARYOP.THER. 18/25 CV
DE000A289LT6 AAREAL BANK MTN S.303
XS1961057780 ERSTE GR.BK. 19/UND. FLR
XS1915689746 EMERSON EL. 19/25
USG07402DP58 BCO DO BRASIL SA 13/UND.
DE000NRW2111 LAND NRW SCHATZ13R1247
DE000HV2ARS7 UC-HVB 2028 25 EU3M
BE6324720299 BELFIUS BK 20/25 MTN
US91381U2006 UNITY BIOTECHN. DL-,0001
DE000HEL0CA8 LB.HESS.THR.CARRARA01B/25
US539830BU22 LOCKH.MARTIN 22/25
US91282CFP14 USA 22/25
XS1298711729 TURKCELL ILETISIM 15/25
CH0434678378 LUZERN KT. 18/25 ZO
CH0435590358 BKW AG 18-25
XS2353272284 NEW MET.GLO. 21/25
XS0427291751 EIB EUR.INV.BK 09/25 MTN
US693304AT44 PECO ENERGY 15/25
DE000DK03B17 DEKA NK FESTZINS 21/25
XS2920590192 NIDDA HEALTHC.REG-S 24/30
DE000BU0E220 BRD USCHAT.AUSG.24/10
XS2238787415 MEDTR.GLB HD 20/25
US91324PEN87 UTD. HEALTH 22/25
US009158BB15 AIR PR.+CHEM 20/25
EU000A1G0EJ9 EFSF 20/25 MTN
XS2133390521 VATTENFALL 20/25 MTN
PTOTEKOE0011 PORTUGAL 15-25
DE000LFA1487 LFA F.B.BAYERN IS.R1148
