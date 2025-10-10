Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, October 10
|Account Name
|Valuation Date
|Bloomberg Code
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base (ShareClass)
|NAV per Share Local
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|09/10/2025
|3DGE
|IE000WJ7OF21
|44004.00
|266566.98
|6.0578
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|09/10/2025
|3DGL
|IE000Q8N7WY1
|78109650.00
|476926297.30
|6.1059
|Robeco 3D European Equity UCITS ETF
|09/10/2025
|3DEU
|IE0007WLHX89
|3400000.00
|19209688.28
|5.6499
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|09/10/2025
|3DUE
|IE0008H4JHA2
|43883.00
|265300.68
|6.0456
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|09/10/2025
|3DUS
|IE000XERHYF0
|19044377.00
|113802233.24
|5.9756
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|09/10/2025
|3DUH
|IE000DEXCOR7
|247278.00
|1308121.59
|5.2901
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|09/10/2025
|3DEM
|IE0002Z12PN9
|35410000.00
|241972993.80
|6.8335
|Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF
|09/10/2025
|RDTM
|IE000VG2WCW5
|4820000.00
|28670373.79
|5.9482
|Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF
|09/10/2025
|RCEG
|IE000D1DAPO5
|2000000.00
|10167600.73
|5.0838
