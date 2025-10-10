VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, October 10
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2025-10-09
|NL0009272749
|3938777.000
|378559293.42
|96.1109
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2025-10-09
|NL0009272772
|513000.000
|37575447.02
|73.2465
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2025-10-09
|NL0009272780
|360000.000
|30536892.93
|84.8247
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2025-10-09
|NL0009690239
|8210404.000
|309028678.67
|37.6387
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2025-10-09
|NL0009690247
|2598390.000
|44825520.66
|17.2513
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2025-10-09
|NL0009690254
|2426537.000
|30160892.63
|12.4296
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2025-10-09
|NL0010273801
|2681000.000
|51238036.03
|19.1115
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2025-10-09
|NL0010731816
|808000.000
|68895252.49
|85.2664
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2025-10-09
|NL0011683594
|76500000.000
|3419392022.49
|44.6979
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2025-10-09
|NL0010408704
|30003010.000
|1082190341.13
|36.0694
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2025-10-09
|NL0009272764
|328000.000
|20625810.03
|62.8836
