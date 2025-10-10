Anzeige
Mehr »
Freitag, 10.10.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
3 kritische Rohstoffe. 1 riesiges Becken. $2,26 Mrd. US-Finanzierung: Diese Aktie könnte die Nächste sein!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
PR Newswire
10.10.2025 08:06 Uhr
65 Leser
Artikel bewerten:
(0)

VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)

VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, October 10

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VANECK AEX UCITS ETF 2025-10-09 NL0009272749 3938777.000 378559293.42 96.1109
VANECK MULTI-ASSET BALANCED 2025-10-09 NL0009272772 513000.000 37575447.02 73.2465
VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO 2025-10-09 NL0009272780 360000.000 30536892.93 84.8247
VANECK GLOBAL REAL ESTATE 2025-10-09 NL0009690239 8210404.000 309028678.67 37.6387
VANECK IBOXX EUR CORPORATES 2025-10-09 NL0009690247 2598390.000 44825520.66 17.2513
VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10 2025-10-09 NL0009690254 2426537.000 30160892.63 12.4296
VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5 2025-10-09 NL0010273801 2681000.000 51238036.03 19.1115
VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED 2025-10-09 NL0010731816 808000.000 68895252.49 85.2664
VANECK MORN DM DIV LEADERS 2025-10-09 NL0011683594 76500000.000 3419392022.49 44.6979
VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED 2025-10-09 NL0010408704 30003010.000 1082190341.13 36.0694
VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT 2025-10-09 NL0009272764 328000.000 20625810.03 62.8836

© 2025 PR Newswire
Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
Lange galten Solaraktien als Liebling der Börse, dann kam der herbe Absturz: Zinsschock, Überkapazitäten aus China und ein Preisverfall, der selbst Marktführer wie SMA Solar, Enphase Energy oder SolarEdge massiv unter Druck setzte. Viele Anleger haben der Branche längst den Rücken gekehrt.

Doch genau das könnte jetzt die Chance sein!
Die Kombination aus KI-Explosion und Energiewende bringt die Branche zurück ins Rampenlicht:
  • Rechenzentren verschlingen Megawatt – Solarstrom bietet den günstigsten Preis je Kilowattstunde
  • Moderne Module liefern Wirkungsgrade wie Atomkraftwerke
  • hina bremst Preisdumping & pusht massiv den Ausbau
Gleichzeitig locken viele Solar-Aktien mit historischen Tiefstständen und massiven Short-Quoten, ein perfekter Nährboden für Kursrebound und Squeeze-Rally.

In unserem exklusiven Gratis-Report zeigen wir dir, welche 4 Solar-Aktien besonders vom Comeback profitieren dürften und warum jetzt der perfekte Zeitpunkt für einen Einstieg sein könnte.

Laden Sie jetzt den Spezialreport kostenlos herunter, bevor die Erholung am Markt beginnt!

Dieses Angebot gilt nur für kurze Zeit – also nicht zögern, jetzt sichern!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.