Der Bitcoin hat erst kürzlich neue Rekordhochs erreicht, doch das könnte noch lange nicht das Ende der Aufwärtsbewegung sein. Darum bietet sich jetzt wirklich krasses Kurspotenzial bei der Mutter aller Kryptowährungen, sagt die Vermögensverwaltung VanEck. Während der Goldpreis einen Kurs von 4.000 US-Dollar erreicht hat, hat der Bitcoin ebenfalls ein neues Rekordhoch markiert. Doch die starke Entwicklung beim Edelmetall dürfte dazu führen, dass die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE